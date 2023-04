​Usina da Paz levará transformação social e cidadania para famílias de Marabá

Será anunciada nesta quarta-feira (05), pelo governador Helder Barbalho, a construção da 11ª Usina da Paz do Pará, sediada em Marabá, sudeste do Estado. O complexo busca promover a transformação social e levar cidadania às pessoas. As obras serão executadas pela empresa Vale, em um terreno localizado na avenida Sororó, próximo à avenida Paraíso, na divisa dos bairros Jardim União e Independência. Ainda neste mês de abril serão iniciadas as etapas de topografia e sondagem do terreno.

Com a chegada da nova usina, os moradores vão poder usufruir das instalações de dois prédios principais que irão ofertar diversos cursos, oficinas e atendimento público, teatro, complexo poliesportivo, quadra de areia, piscina semiolímpica, playground, área de viveiro, compostagem e horta, academia ao ar livre e estacionamento.

Serão mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços são gratuitos.

Atualmente, estão em funcionamento 9 complexos no estado: a UsiPaz Amintas Pinheiro, localizada no bairro Icuí-Guajar​​á, em Ananindeua; a UsiPaz Cabanagem, em Belém; a UsiPaz Antônia Corrêa, no bairro Nova União, em Marituba; a UsiPaz Padre Bruno Sechi, instalada no bairro Bengui, também em Belém; as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente; e UsiPaz Jurunas/Condor; a UsiPaz Terra Firme; e a mais recente a UsiPaz Guamá, também na capital do Estado. A décima UsiPaz será em Altamira, onde as obras estão na etapa inicial.