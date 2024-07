Obras da Usina da Paz de Marabá entram na reta final

A construção da primeira Usina da Paz em Marabá, localizada na região sudeste do Estado, está avançando para sua fase final. Atualmente, a obra, situada na Avenida Sororó, no bairro Jardim União, apresenta um percentual de conclusão superior a 87%. As atividades estão concentradas na instalação de revestimentos, esquadrias e acessórios sanitários, além das redes hidrossanitárias e de combate a incêndios, que estão na última fase antes dos testes finais.

Com uma área total superior a 10 mil metros quadrados, o novo complexo seguirá o modelo das Usinas da Paz já implementadas em outras localidades pelo Governo do Estado. A estrutura moderna da unidade de Marabá incluirá mais de 70 serviços gratuitos em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, prevê que a Usina da Paz de Marabá será concluída e entregue à população ainda no segundo semestre de 2024. "Estamos comprometidos em disponibilizar este importante equipamento para a comunidade. A Usina trará benefícios significativos em cidadania e serviços, alinhando-se ao propósito de promover transformação e inclusão social," afirma Braga.

O conceito das Usinas da Paz abrange complexos multifuncionais que oferecem uma ampla gama de serviços gratuitos, promovendo a integração entre diferentes áreas de atuação. Essas unidades são parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), que visa fortalecer a segurança pública e promover a cidadania em áreas vulneráveis. Coordenado pela Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), o TerPaz busca atender as necessidades sociais e econômicas das comunidades.

Atualmente, o Estado conta com nove Usinas da Paz em funcionamento: sete na Região Metropolitana de Belém e duas na região sudeste, em Parauapebas e Canaã dos Carajás. Outras 28 unidades estão em fase de construção, com o objetivo de atingir 40 novos complexos até o final da atual gestão estadual. Esse projeto é reconhecido nacionalmente como uma estratégia inovadora para a promoção da cidadania e segurança pública, refletindo o compromisso do governo com a transformação social.