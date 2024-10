Bombeiros militares são promovidos e destacam importância de investimentos do governo na corporação

Em continuidade à política de valorização do servidor público, implementada pelo Governo do Pará, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-PA) realizou, na tarde desta segunda-feira (7), a cerimônia de promoção de 47 militares - sendo 46 oficiais e uma praça de 3º a 2º sargento. O governador Helder Barbalho participou da solenidade, realizada no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Belém, no bairro de Val-de-Cans. O acesso a novas patentes impacta positivamente na contraprestação de serviços ofertada à população paraense.

O governo estadual tem anunciado investimentos na corporação e ampliação do efetivo - estima-se que já foram mais de R$ 28 milhões destinados ao fortalecimento do CBM-PA. Durante o evento, o chefe do Executivo paraense reafirmou o compromisso com a carreira dos militares, e reconheceu o serviço prestado pela instituição.

"A valorização da carreira, o respeito aos prazos de promoção estimula, incentiva para que os nossos militares estejam cada vez mais motivados a servir, proteger, cuidar da população. Estamos fazendo o maior concurso da história do Corpo de Bombeiros do Pará, ampliando o nosso efetivo, realizando a entrega de quartéis, batalhões, ampliando a presença de bombeiros no interior do estado, entregando novas viaturas para reforçar a estratégia de atendimento, para salvar vidas, para combater incêndios, para apoiar nos momentos de resgate, nos momentos de desastres naturais, além, claro, também do combate a incêndios e queimadas na região amazônica. O governo do Pará segue apoiando e incentivando cada vez mais a força desta instituição que protege o povo paraense", discursou Helder.

O comandante geral do CBM-PA, Cel. QOBM Jayme de Aviz Benjó, detalha que, desses 46 oficiais, dez foram alçados ao posto de coronel, o último da hierarquia, sendo duas delas mulheres. "Só neste governo foram dez mulheres promovidas ao último posto, que é o topo da carreira. A promoção da praça é também extremamente positiva, porque demonstra que todos os praças têm o seu fluxo, a sua ascensão funcional regular após a aprovação e encaminhamento por parte do governo à Assembleia Legislativa da lei que fixa o nosso efetivo", reforçou. "Então hoje é um motivo de grande festa, de alegria para as famílias, para os militares, que os torna ainda mais motivados, valorizando para que eles possam servir à sociedade com serviço bombeiro militar e de proteção e Defesa Civil", apontou.

Benjó reconhece que, desde 2019, o Governo do Pará vem realizando uma série de investimentos extremamente significativos para a rotina da corporação. "Importante destacar que, o concurso público realizado para ingresso de 1.943 novos bombeiros militares, sendo 1.823 praças e 120 oficiais, é o maior concurso público dos corpos de bombeiros do Brasil. São quase dois mil agentes a mais, o que dobra a nossa tropa, hoje tendo em torno de 2,3 mil integrantes", detalha.

A autoridade informa ainda que no início de novembro deve receber uma frota de 14 caminhões de combate à incêndio com o que há de mais moderno na tecnologia bombeiro militar, os chamamos auto bomba tanque, com equipamentos dos mais modernos. Benjó enalteceu ainda a recente inauguração de dois quartéis, um em São Félix do Xingu e Novo Progresso, respectivamente localizados no sul e sudeste paraense. "Uma iniciativa que fortalece a presença do corpo de bombeiros nas regiões onde nós temos indicadores de grandes focos de incêndio. Então é um investimento na corporação, nesses 141 anos, sem precedentes. Estamos crescendo enquanto instituição, na infraestrutura física, em equipamentos e na valorização dos homens e mulheres que constituem a nossa tropa", celebra.

Integrante do quadro combatente, a bombeiro militar Ana Paula Amador está há 24 anos na corporação e acaba de chegar ao posto de coronel. Ela fez questão de lembrar que nem todos os colegas conseguem chegar a essa promoção, o que torna o momento ainda mais especial.

"É um sentimento de gratidão muito grande ao comandante, ao subcomandante e outros bombeiros também. E todos que me ajudaram a estar aqui, à minha família, eu me sinto muito feliz, muito grata. A gente fica sem palavras de pensar que esses anos todos de trabalho surtiram efeito, e que hoje a gente pode receber toda a recompensa de ter dado todo esse tempo de suor e trabalho para essa corporação", avalia a oficial, lembrando que já passou por diversos incêndios e até mesmo por situações de quase morte em uma ocorrência de fogo com desabamento.

"Por isso que hoje estou muito feliz, nossa, muito feliz mesmo. A minha família está aqui presenciando essa conquista, não só minha, mas dos outros colegas também, e estamos aqui para trabalhar, estamos aqui ainda para levantar o nome dessa corporação, que é maravilhosa", emocionou-se Ana Paula.

Com 16 anos de CBM-PA, a agora coronel Liliane Oliveira, membro do quadro de saúde, também não escondeu o sentimento de emoção pela promoção. "Eu estou muito feliz, muito grata a Deus, à corporação, minha família, que me acompanhou todos esses anos, que entendeu a ausência por estar trabalhando, porque eu estava aqui cuidando da saúde dos nossos bombeiros, para garantir que eles estivessem nas ruas. A gente sempre vai galgando e cada degrau tem sua importância, tem a sua responsabilidade, e a gente vai agregando história com cada bombeiro que a gente atende, com cada história de ter salvado tantas vidas. É muito gratificante cuidar desses bombeiros que salvam vidas de várias pessoas", encerrou.