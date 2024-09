Governo do Pará entrega novo Grupamento do Corpo de Bombeiros em Novo Progresso

O Governo do Pará reforça a segurança pública em Novo Progresso com a entrega do 33º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A cerimônia foi presidida pela vice-governadora e governadora em exercício Hana Ghassan, destacando o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar e a segurança dos paraenses.

Com investimento de R$ 8 milhões, o novo quartel dos Bombeiros ocupa uma área de 2.314 m² e está equipado para responder com eficácia a diversas emergências. A estrutura moderna e ampla é projetada para facilitar o rápido atendimento das ocorrências de combate a incêndio, salvamentos variados e socorro pré-hospitalar.

"A gente sabe a importância de ter essa estrutura para combater os incêndios, mas para além disso também, salvar vidas, cuidar do patrimônio, resgatar, dar os primeiros socorros. Portanto, é um importante instrumento de segurança, de apoio à população de Novo Progresso de toda a região," afirmou a vice-governadora.

Durante o evento, foram entregues também veículos essenciais para a operação do grupamento, incluindo uma viatura de combate a incêndio, uma de resgate, uma para vistorias e uma pick-up, equipamentos para atender a comunidade com a excelência que o momento exige.

“Hoje é mais uma entrega que fortalece as ações do Corpo de Bombeiros no município de Novo Progresso, bem como em toda a região. Seja no combate ao incêndio florestal, seja no atendimento para os hospitalares, possíveis acidentes que ocorram nas rodovias ou seja no trabalho da área técnica de vistoria nas estruturas. Então, é uma política pública do Governo do Estado fazendo com que o Corpo de Bombeiros esteja em mais municípios, o Serviço Bombeiro Militar de Proteção e Defesa Civil chegando ao cidadão”, destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, coronel Jayme Benjó.

De acordo com o major Rubens dos Navegantes, comandante responsável pelo novo 33º Grupamento, a unidade garantirá rapidez nas respostas emergenciais, além de fortalecer a prevenção de incidentes em Novo Progresso.

"Bem, antes o quartel mais próximo que atenderia a alguma ocorrência para cá seria Itaituba. E com o quartel agora, aqui no município, vai ajudar muito com mais celeridade e eficiência, o combate às queimadas, condição que enfrentamos bastante. Além do papel chave que vai ser o combate às queimadas, nós vamos realizar atendimentos de serviços preventivos, de regularizações dos estabelecimentos para se ter o alvará e o licenciamento, além do salvamento e resgate”, afirmou

E para a população de Novo Progresso, a entrega do 33º Grupamento dos Bombeiros Militar não é apenas reforçar a segurança pública, mas o fortalecimento dos laços comunitários através de programas de prevenção e educação em segurança.

“E muito importante porque atualmente está tendo muito incêndio na cidade, e muito perto de casa. E essa é a ideia para a cidade, o quartel chega para melhorar a segurança para a população da cidade”, diz a dona de casa Ana Bezerra.