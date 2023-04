​Bombeiros são promovidos e Polícia Militar recebe novo prédio nesta quarta (26)

Quatrocentos e noventa e seis militares do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram promovidos, nesta quarta-feira (26), durante cerimônia realizada na sede da corporação, em Belém, com a participação do governador Helder Barbalho, além de autoridades, familiares e convidados. Essa foi a maior promoção da história da corporação. Também nesta quarta, o Departamento-Geral de Pessoal (DGP) da Polícia Militar passou a contar com novas instalações.

Durante a solenidade no Quartel Geral do Corpo de Bombeiros foram promovidos 48 oficiais e 448 praças, totalizando 496 profissionais. “Hoje realizamos a maior promoção da história do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Um reconhecimento aos colaboradores que doam suas vidas para proteger a população. Neste momento, nós estamos promovendo 496 militares bombeiros do Pará. Deste total, 90% são praças que estão na base e trabalham todos os dias salvando vidas”, destacou o governador Helder Barbalho.

O chefe do Executivo Estadual paraense também relembrou a valorização dos militares bombeiros com o Projeto de Lei enviado à Assembleia Legislativa, que prevê aumento na remuneração dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar por meio do escalonamento vertical do círculo de Praças e Praças Especiais.

“Nós estamos garantindo o escalonamento aos praças militares do nosso estado, seja do Corpo de Bombeiros, seja da Polícia Militar do Pará, que assegura primeiramente que o soldo do soldado esteja vinculado ao salário mínimo, com correções anuais que permitam que haja reposição salarial e, além disto, o escalonamento em que a cada patente tenha um incremento salarial”, destacou o governador.

“O maior valor de uma instituição é o seu recurso humano, e hoje a tropa está em festa. Mais de 90% da base de nossa tropa está sendo promovida. Isso representa a valorização do servidor”, reforçou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Jaime Benjó.

O sargento BM Ronney Barbosa, um dos militares promovidos, destacou a alegria dessa conquista e reforçou que a promoção é um ato de reconhecimento aos serviços prestados. “Estamos motivados com essa promoção. Ficamos felizes. É um cargo que traz responsabilidades e uma nova fase tanto em nossas vidas como dentro da instituição”, ponderou.

Polícia Militar

As novas instalações do Departamento-Geral de Pessoal (DGP), do Comando-Geral da Polícia Militar, foram entregues nesta quarta-feira (26). O prédio, localizado nas dependências do Quartel do Comando-Geral (QCG), em Belém, recebeu um investimento de mais de R$ 9 milhões nas obras de reforma e adaptação, que asseguram melhores condições de trabalho para mais de 200 policiais militares e voluntários civis que atuarão diretamente no espaço. O Centro Integrado de Atenção Psicossocial, o Corpo Militar de Saúde, o Centro de Veteranos e a Capelania, responsável pela assistência religiosa da tropa, também passaram a integrar o novo espaço.

Mais uma vez o governador Helder Barbalho destacou a importância de valorizar o efetivo da corporação. “Os investimentos em recursos humanos compõem uma estratégia que busca cada vez mais fazer com que as ações da segurança pública possam trazer resultados positivos para a população. Investimos em concursos públicos, treinamentos, aquisição de equipamentos para melhorar a logística nas ações de segurança, melhoria salarial, escalonamento remuneratório, promoções e melhorias na estrutura física de prédios como esse para que o efetivo da Polícia Militar possa estar em condições plenas de servir a nossa sociedade”, declarou.