​Helder Barbalho assina projeto que propõe aumento salarial para PM e Corpo de Bombeiros

O governador Helder Barbalho assinou nesta segunda-feira (24) o Projeto de Lei para aumentar a remuneração dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por meio do escalonamento vertical do círculo de praças e praças especiais. O documento foi assinado na solenidade militar alusiva ao Dia do Patrono das Polícias Militares do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier​​, o “Alferes Tiradentes”. Agora, o texto será encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém.

Durante a cerimônia de entrega de medalhas do Mérito Tiradentes, mais de 500 policiais militares, entre oficiais e praças, foram promovidos. “Este é o momento de festejar e reconhecer as ações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, destacando as as ações realizadas para garantir a redução da criminalidade e também resgatar um compromisso de valorização com a nossa tropa”, enfatizou o governador do Pará.

Helder Barbalho acrescentou que, “o projeto de escalonamento não apenas aumenta o piso do soldo do soldado equiparando ao salário mínimo, como também estabelece, a partir daí, 5% de ampliação da remuneração de acordo com a patente subsequente. É uma demanda histórica da corporação e chega com intuito de valorizar, fazer nossa tropa ficar estimulada a servir e proteger a população do Pará”.

Progressão funcional

A ascensão funcional, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, ratifica o papel da corporação como patrimônio do povo paraense. “É um dia muito especial para todos nós. Ele marca a ascensão funcional característica da nossa corporação. A valorização profissional é um dos pressupostos que mantêm essa redução histórica da criminalidade que vivenciamos nos últimos anos, preservando vidas, servindo e protegendo a sociedade”, assegurou o oficial.

Valorização dos servidores

O tenente coronel Sullivan é um dos mais de 500 policiais militares promovidos na manhã desta segunda-feira (24). “A promoção é o ápice na carreira de qualquer oficial ou praça. É uma grata satisfação pelo reconhecimento do nosso comandante-em-chefe, que é o governador do Estado, e da nossa sociedade, que é para quem prestamos esse serviço. Traz mais motivação para que a gente desempenhe um trabalho cada vez melhor junto à comunidade”, pontuou.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado afirmou que esse dia merecia ser celebrado. “Tivemos promoções importantes que valorizam a nossa tropa. Além dos anúncios de melhorias para categoria e reconhecimento pelo trabalho que a corporação vem fazendo em todo o Estado, fortalecemos compromissos com a tropa para que, cada vez mais, dêem o melhor para a sociedade”, afirma.