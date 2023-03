Pará vai enviar 60 militares para ajudar a combater ataques no Rio Grande do Norte

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na tarde desta sexta-feira (17) que o estado vai enviar 60 homens das tropas especializadas da Polícia Militar ao Rio Grande do Norte para apoiar as ações de segurança em várias cidades daquele estado, que desde a última terça-feira (14) estão sendo alvos de ataques realizados por facções criminosas.

VEJA MAIS