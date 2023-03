RN enfrenta mais uma noite de violência com ataques em seis cidades

Apesar da presença de 100 homens da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte, pelo menos seis municípios do estado sofreram mais uma onda de ataques - a terceira seguida - entre a noite desta quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta-feira (16). Em Natal, crimonosos abordaram o motorista e passageiro de um ônibus, determinaram que eles saíssem e atearam fogo no veículo. As chamas também atingiram fiações elétricas.

Ainda na capital potiguar, o galpão da Urbana - companhia de coleta de lixo - localizado no bairro Alecrim, que recebe pneus para reciclagem, foi incendiado na noite de quarta-feira. Até a manhã desta quinta-feira havia chamas no local. Criminosos também atacaram um posto de combustíveis no bairro Igapó, na Zona Norte de Natal. Funcionários informaram que seis homens mandaram os trabalhadores se afastarem, atiraram contra as câmeras de segurança e atearam fogo contra bombas.

VEJA MAIS

Esta é a terceira noite e madrugada de violência com ataques a prédios públicos, comércios e veículos em municípios do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia, as ações criminosas são organizadas por uma facção e continuaram mesmo após a chegada de 100 homens da Força Nacional para reforçar a segurança do estado.

Até a manhã desta quinta-feira, 57 suspeitos já haviam sido presos. A polícia também apreendeu 15 armas, 46 artefatos explosivos e 10 galões com combustíveis.