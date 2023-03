Madrugada de violência: RN enfrenta 2ª onda de ataques e Força Nacional chega ao estado

Na noite de terça-feira (14) e madrugada desta quarta-feira (15), municípios do Rio Grande do Norte sofreram uma nova onda de ataques a prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos. Além da capital, Natal, a ação crimona foi registrada em pelo menos outras quatro cidades: Tibau do Sul, Nova Cruz, Pureza e Riachuelo.

Em Natal, os criminosos chegaram a quebrar uma porta de vidro e a jogar um coquetel molotov em uma loja de motos localizada em uma das principais vias da cidade, a Avenida Nevaldo Rocha. Eles também incendiaram um carro particular no meio da rua em Ponta Negra, na Zona Sul da capital.

VEJA MAIS

A polícia afirma que a ação é organizada por uma facção. Ao menos duas pessoas ficaram feridas durante os ataques. Com o objetivo de reforçar a segurança no estado, 100 homens da Força Nacional chegaram ao Rio Grande do Norte.

Os ataques a prédios públicos, comerciais e a veículos começaram na madrugada de terça-feira (14). Na primeira noite de violência, 19 cidades foram alvo de criminosos e um suspeito foi morto em confronto com a polícia. Dois trabalhadores de empresas de ônibus também foram baleados durante os ataques.

Desde o início dos ataques, 28 pessoas foram presas, segundo o último balanço da Polícia Militar.