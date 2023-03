O que se sabe sobre os ataques criminosos em cidades do Rio Grande do Norte

O estado do Rio Grande do Norte foi alvo de uma onda de ataques coordenados por uma facção criminosa na madrugada desta terça-feira (14). Ao menos 15 cidades registraram ações criminosas, resultando na morte de um homem e na prisão de 21 pessoas.

Os ataques continuaram ao longo do dia, com novos registros de incêndios em ônibus e carros, além de explosões em prédios públicos. Em Natal, a frota de transporte coletivo foi recolhida para as garagens e a coleta domiciliar de lixo também foi suspensa na noite de hoje.

VEJA MAIS

Armas e artefatos foram apreendidos

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança, foram apreendidas 5 armas de fogo, 18 artefatos explosivos, 6 galões de gasolina, 5 motos, 1 carro, dinheiro, drogas e munições nas operações policiais.

As autoridades locais e federais estão empenhadas em lidar com a situação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai prestar apoio ao Rio Grande do Norte e já alinhou medidas de segurança com a governadora Fátima Bezerra, que está em Brasília para cumprir agenda. Dino afirmou em postagem ter autorizado o envio da Força Nacional.

Além disso, medidas de segurança estão sendo adotadas em cidades vizinhas, como na Paraíba, onde o governo reforçou a segurança nas 20 cidades que fazem fronteira com o Rio Grande do Norte. A ideia é fazer blitz para evitar que criminosos deixem o estado a caminho da Paraíba pelas rodovias.

População sobre com os ataques; escolas fecham

A população local também está sentindo os efeitos dos ataques. Aulas foram suspensas em diversas escolas públicas de Mossoró, maior cidade do interior do estado, e as universidades UERN e UFERSA ficarão fechadas no dia de hoje em diversas unidades. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) também suspendeu as visitas e audiências dentro do sistema prisional do Rio Grande do Norte hoje.

A situação preocupa a população e as autoridades, que buscam soluções para conter a violência e garantir a segurança pública. A facção criminosa suspeita de orquestrar os ataques é o Sindicato do Crime, que tem histórico de confrontos com outras facções pelo controle do tráfico de drogas na região.

A suspeita é de o Sindicato do Crime esteja por trás dos ataques no estado. Trata-se de facção criminosa que atua na região. O secretário disse ainda não ter informações sobre a motivação dos ataques, mas citou uma possível retaliação a operações recentes de enfrentamento ao tráfico.

As forças de segurança já sabiam ontem que ocorreria um ataque coordenado pela facção, confirmou, em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, coronel Francisco Canindé de Araújo Silva. Mas não conseguiram impedir a ação criminosa.

“Nós tivemos informações e fizemos aqui uma reunião com todas as forças de segurança pública do estado. Foi o que desencadeou as ações preventivas”, disse Francisco Canindé de Araújo Silva, secretário de Segurança Pública

Quais os municípios alvos de ataque no Rio Grande do Norte?

Acari

Caicó

Campo Redondo

Cerro Corá

Jaçanã

Lajes Pintadas

Macaíba

Maracajaú

Mossoró

Natal

Parnamirim

São Gonçalo do Amarante

Santo Antônio do Salto da Onça

São Miguel do Gostoso

Tibau do Sul