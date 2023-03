Castanhal: suspeito de extorquir empresários e caçambeiros morre em ação policial

​​Um homem identificado apenas pelo apelido “Neguinho do Girassol” morreu, durante uma intervenção policial registrada na última quinta-feira (9), em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com o relatório policial, equipes da PM realizavam uma operação, com objetivo de prender supostos membros de uma facção criminosa que estariam extorquindo empresários e caçambeiros que atuam na área do bairro Jaderlândia.

Moradores relataram à polícia que um dos envolvidos nessas ameaças seria “Neguinho do Girassol”. Aos policiais foi relatado ainda que o homem estaria agindo como traficante de drogas em uma área da invasão da cidade.

Diante da informação, os policiais passaram a cercar o local e avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação policial, o autor se evadiu, atirando contra os policiais. Os PMs revidaram e acabaram acertando o homem. Ele caiu ao chão e foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, mas não resistiu e morreu.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo e mais 31 pequenos embrulhos de substância semelhante à maconha, dos quais o homem havia tentado se desfazer durante a fuga. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.