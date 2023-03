Tucuruí: foragido da justiça por homicídio morre em ação policial na ‘Sapolândia’

​Carlione Macieira Pereira morreu durante uma intervenção policial registrada na manhã desta sexta-feira (3), na região do bairro Getat, conhecida como “Sapolândia”, na cidade de Tucuruí, sudeste do Pará. O homem, que era foragido do sistema prisional por homicídio, enfrentou a polícia, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e outros crimes naquele município. Além da morte do suspeito, a polícia prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente.

Segundo a polícia, o serviço de inteligência do 13º Batalhão conseguiu mapear esconderijos e identificar os principais nomes de organizações criminosas que atuavam em várias áreas da cidade de Tucuruí. A operação contou com a participação de policiais dos grupamentos Grupamento Tático Operacional (GTO), Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam), Recobrimento e Inteligência, além do efetivo ordinário.

Durante a operação, a polícia conseguiu localizar a resi​​dência do suspeito Carlione. Quando percebeu a aproximação das equipes policiais, o homem tentou empreender fuga, atirando contra as guarnições. Os policiais revidaram e acabaram atingindo o suspeito. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o homem, a polícia apreendeu uma arma e drogas, além de materiais utilizados para a embalagem de entorpecentes.

Os trabalhos policiais culminaram ainda com a prisão de uma mulher identificada como Tainara dos Santos Pereira. Além dela, um adolescente foi apreendido, em posse de entorpecentes. Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia Civil e estão sendo investigados.