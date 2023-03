Filho tenta matar o próprio pai e os dois acabam presos em Marabá

Pai e filho foram presos após uma tentativa de homicídio registrada na tarde de quinta-feira (2), no núcleo Velha Marabá, sudeste paraense. Ítalo Oliveira Batista teria desferido golpes de facão na cabeça e nas costas de seu genitor, Ivanei Feitosa Batista, durante uma briga.

A polícia foi comunicada da ocorrência e, ao chegar no local, constatou que contra a vítima havia um mandado de prisão em aberto, portanto, era considerada foragida da Justiça. Ferido, Ivanei foi socorrido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Ao longo do desdobramento da ocorrência, a polícia foi até a casa onde a tentativa de homicídio ocorreu e conseguiu capturar o suspeito, Ítalo Batista. Como procedimento de praxe, a polícia fez buscas no sistema de informações penitenciárias e identificou que o pai do suspeito era foragido do Poder Judiciário.

Segundo a polícia, Ivanei Batista deveria estar preso preventivamente, respondendo pelos crimes de violência doméstica e ainda homicídio. Diante das constatações, pai e filho foram presos e estão à disposição da Justiça.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre a prisão e aguarda retorno.