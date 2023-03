Mulher em situação de rua é condenada a seis anos de prisão em Belém

​Iraneide Ramos dos Santos foi condenada a seis anos de prisão pelo crime de homicídio simples, nesta quinta-feira (2), durante julgamento realizado no Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha. Ela é acusada de matar com sete facadas Maria do Carmo Gonçalves Nascimento, 38 anos, em agosto de 2019, no distrito de Icoaraci. Ambas eram usuárias de drogas e viviam em situação de rua.

A acusada não compareceu ao julgamento e, segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), após a sentença, o juiz Cláudio Hernandes Silva Lima determinou a expedição de um mandado de sentença condenatória, o qual deverá ser cumprido assim que Iraneide for localizada.

Durante a sessão do Tribunal do Júri, dois policiais militares e um delegado foram ouvidos. Na época, foram eles que atenderam a ocorrência.

O promotor de Justiça Reginaldo Álvares sustentou a acusação de homicídio. A defesa da acusada, promovida pelo defensor público Alex Noronha, pediu a absolvição ​​de Iraneide por clemência ou condenação por homicídio simples, alegando que esse episódio foi único na vida da acusada.

De acordo com o TJPA, por maioria, os jurados votaram pela condenação da ré. Eles também acataram o entendimento de que o crime foi cometido sob influência de drogas, o que diminuiu a pena de nove para seis anos, a cumprir em regime semiaberto.