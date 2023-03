Procurado pela Interpol é preso no Pará por ser mandante de quatro homicídios; vídeo

Paulo Henrique de Souza — procurado pela Interpol, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de Minas Gerais — foi preso na tarde desta quarta-feira (2), no município de Breu Branco, no Pará. A Polícia Civil do Estado deflagrou a operação "Mula preta" para dar cumprimento a quatro mandados de prisão contra o suspeito de ser mandante de pelo menos quatro homicídios. Outros membros da organização criminosa, da qual o investigado faz parte, foram presos na operação "Arena", da polícia mineira, na cidade de Itabirinha (MG).

Os mandados de prisão foram expedidos contra Paulo Henrique tanto pela Justiça Estadual, quanto Federal. Ele é suspeito de ser o líder de uma organização criminosa responsável por vários crimes, dentre eles o homicídio de um jornalista e fraudes milionárias em licitações no estado de Minas Gerais. Paulo estava inscrito na Lista de Difusão Vermelha da Interpol.

No momento da prisão de Paulo Henrique, pela Polícia Civil do Estado do Pará, na zona rural do município do Breu Branco, foram encontrados vários documentos falsos, uma arma de fogo e munições. Ele foi autuado, também, em flagrante, pelos crimes de uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo e munições. Pela investigações, o suspeito tinha uma empresa e também maquinário e por isso participava de licitações para obras junto a prefeituras.

Em nota, a Polícia Civil do Pará confirmou que “um homem, identificado como Paulo Henrique de Souza, foi preso nesta quinta-feira (02), na zona rural do município de Breu-Branco, durante operação realizada em conjunto com a Polícia Federal e Polícia Civil de Minas Gerais”.

Ainda de acordo com a polícia, “o investigado é acusado de ser líder de uma organização criminosa e estava inscrito na Lista de Difusão Vermelha da Interpol, como responsável por vários crimes na região de Minas Gerais. Os demais membros da organização criminosa liderada pelo Paulo foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais durante a Operação Arena em Itabirinha-MG”.