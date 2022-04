Governo do Pará anuncia melhorias para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O governador Helder Barbalho anunciou na manhã desta terça-feira (19), em reunião com lideranças das tropas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado, aumento no valor do vale-alimentação, que saiu de R$ 940 e foi para R$ 1.300, um reajuste de 27,7%.

Serão R$ 360 a mais no orçamento da família da soldado Santa Rosa, a partir do mês de junho. A notícia do reajuste do vale alimentação foi comemorada. "Já era muito aguardado esse aumento porque significa um poder de compra maior pra gente e acaba gerando uma motivação a mais pra gente trabalhar, desenvolver a nossa missão que é servir e proteger a sociedade paraense. A gente também fica mais seguro em saber que com esse aumento a nossa família acaba sendo bem mais assistida," afirma Laíra da Silva Santa Rosa, soldado do 2º Batalhão da Polícia Militar.

"Essa reestruturação para a nossa classe militar é muito importante. É bom para movimentar a economia do nosso estado também. Estamos bastante otimistas e acreditamos em mais melhorias," espera José Carlos da Silva, sargento do Corpo de Bombeiros.

Escalonamento para praças

Outro incentivo anunciado foi o envio da pauta sobre o escalonamento das praças militares à Assembleia Legislativa do Estado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a partir de 2023, uma demanda histórica da categoria. O escalonamento para praças (soldados, cabos, primeiro, segundo e terceiro sargento e subtenente), significa o aumento progressivo do valor do soldo, conforme os diferentes postos e graduações militares. Para o sargento Bittencourt, militar há 13 anos, valoriza e incentiva o trabalho do profissional da segurança pública.

"Esse é o tema mais recorrente dentro dos ciclos militares, tanto de policiais quanto de bombeiros militares, dada a sua importância, e está sendo considerada uma grande vitória. Isso representa pra gente um reconhecimento do Governo do Estado para essas duas categorias que tanto fazem pela sociedade paraense," reforça Heraldo Rodrigues de Bittencourt, 3º sargento do 2º Batalhão da Polícia Militar.

A última medida comunicada no encontro foi a respeito do acautelamento das armas pelos policiais que vão para a reserva. Atualmente, o profissional devolve a arma para o Estado quando se aposenta. Com o acautelamento, o militar poderá ficar com o armamento. A sargento Eliana, com mais de trinta anos dedicados à carreira militar, explica o que esta providência representa para a classe.

"Muitas de nós não têm condições de ter seu próprio armamento e sai desprotegido. Então foi uma notícia muito boa porque nós vamos para a reserva, mas continuamos sendo policiais militares e isso fica bom para a nossa segurança, da nossa família e da comunidade. Isso já era esperado há muito tempo, então foi ótimo," celebra Eliana Santa Rosa, 2º sargento do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Importância dos militares

O governador Helder Barbalho reforçou as importantes contribuições dos militares para a população do Pará e destacou a política de valorização da segurança pública que vem sendo executada pela atual gestão estadual.

"A minha gratidão a nossa tropa e as ações continuadas, que desde 2019 pautaram a valorização, já que são vocês que têm nos ajudado a fazer com que o Estado do Pará reduza a criminalidade e se transforme certamente numa referência para o Brasil," enfatizou o governador Helder Barbalho