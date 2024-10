Estado reforça segurança pública com repasse de veículos e equipamentos para órgãos municipais

Entre os principais investimentos do governo do Estado, para equipar os órgãos municipais de segurança pública de Belém, estão a modernização da frota e a valorização da atuação do quadro funcional, com a entrega, por exemplo, de veículos e de coletes balísticos. Iniciativas que fortalecem as ações da Guarda Municipal de Belém e a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), e contribuem para integrar o trabalho das esferas estadual e municipal.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, explica que a iniciativa faz parte dos eixos da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (PEOSP), adotada pelo Governo, em benefício da população em Belém.

“Já fomentamos a atuação de mais de 30 Guardas Municipais por todo o Pará. A Guarda de Belém recebeu quase 4 milhões de reais em equipamentos, fruto dessa parceria com o governo do Estado e que deve se acentuar cada vez mais. Estamos trabalhando para equipar a Guarda, formar também os agentes, com cursos de capacitação e especialização para que eles possam estar ainda mais habilitados e aptos para defender a população", disse o secretário Ualame Machado.

O governador Helder Barbalho reafirmou o compromisso com o avanço do Sistema de Segurança Pública em Belém e no Pará. "A gente cuida da polícia na rua, da segurança dos agentes que dedicam a sua vida pelo bem-estar da população. Esses investimentos refletem nos números. No Pará, mesmo sabendo que ainda existe criminalidade, identificamos a redução dos índices de violência, que muito se deve à estratégia estadual executada pelo nosso Sistema de Segurança Pública”, destaca.

Mais de 340 coletes balísticos foram destinados à Guarda e à Semob, além de uma nova embarcação; 20 veículos quatro rodas e 37 motocicletas. A Guarda Municipal foi contemplada ainda com um drone e 100 rádios comunicadores, que facilitam a transmissão de dados com um maior alcance para os agentes.

Cristina Silveira, moradora do bairro da Cabanagem, em Belém, disse que oferecer melhores condições de atuação aos agentes municipais é um modo de ampliar a segurança da população.

“É fundamental ter, cada vez mais, investimentos em segurança na nossa cidade, seja na esfera municipal ou estadual. A chegada desses equipamentos melhora a vida da população e podemos nos sentirmos seguros com os nossos filhos”, disse a moradora.