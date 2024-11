Base Fluvial 'Antônio Lemos' apreende mais de 1 tonelada de drogas em 12 dias, no Marajó

Em 12 dias, as ações de monitoramento e fiscalização realizadas diuturnamente pelas equipes policiais que atuam na Base Integrada Fluvial ‘Antônio Lemos’, instalada na rota fluvial no rio Tajapuru, em Breves, apreenderam mais de uma tonelada de entorpecentes, desarticulando o tráfico de drogas ao tirar de circulação o material ilícito transportado nessa rota. Ao todo, foram realizadas sete apreensões entre os dias 19 e 30 de outubro, somente nas ações da base, totalizando 1.067,59 kg de drogas apreendidas.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado enfatizou que os resultados demonstram a eficácia da estratégia estadual, e a expertise dos agentes que fiscalizam e monitoram as rotas diariamente. O secretário também citou o importante auxílio da população com informações.

“Nós temos uma fiscalização efetiva na Base Antônio Lemos que já vem funcionando há mais de dois anos, e, diariamente, vai entendendo essas rotas e as melhores estratégias para as fiscalizações de todas as embarcações que percorrem o corredor do Rio Amazonas, chegando ao Rio Tajapuru e outros furos da região. As estratégias têm sido cada vez mais assertivas e, em apenas 12 dias, resultaram na apreensão de mais de 1 tonelada de drogas somente pela equipe da Base", disse o titular da Segup, Ualame Machado.

O secretário de Segurança Pública complementou: "essas apreensões contribuem para o nosso recorde do ano em todo o estado, que já ultrapassa 11 toneladas de entorpecentes apreendidos, como resultado de um trabalho firme e integrado. Na base, por exemplo, além da expertise dos agentes para as abordagens, temos um trabalho grande com a comunidade para o recebimento de denúncias e ainda o auxílio de cães farejadores, como o Jay - Z que está lá nessa quinzena, contribuindo para a retirada de ilícitos das rotas fluviais”, explicou ele.

Apreensões contínuas

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos reúne os órgãos de Segurança Pública do Estado, bem como órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal. A unidade está instalada à margem direita do Rio Tajapuru no Distrito de Antônio Lemos, desde junho de 2022, e tem sido uma estratégia, cada vez mais fundamental no combate ao tráfico de drogas no território paraense.

O primeiro flagrante ocorreu no dia 19, com apreensão de 21 kg de maconha durante abordagem em uma embarcação. No dia seguinte (20), cerca de 353 kg de entorpecente do tipo Skank foram localizados no baú de um caminhão, transportado a bordo de uma balsa com destino a Belém.

Seguindo as fiscalizações, no dia 24, as equipes de fiscalização apreenderam mais de 330 kg de entorpecentes, similar à maconha, em duas diligências em embarcações, ambas com destino à capital paraense.

Na quinta ação, na noite do último sábado, 26, a equipe policial identificou 120 quilos de entorpecente, do tipo Skank, no forro de um dos camarotes onde estavam dois dos tripulantes do ferry-boat "NC Rondônia", que saiu de Manaus para o porto de Belém.

Enquanto que, nesta quarta-feira (30/10), ocorreram mais duas apreensões, sendo uma pela manhã e outra no período da tarde, quando em diligências os agentes abordaram, respectivamente, as embarcações "Jean Filho LXV" e "Jean Filho LXVIII" que transportavam balsas com carretas com partida da capital amazonense. Em ambas as abordagens, com o apoio do cão farejador "Jay Z" do Batalhão de Ação com Cães (Bac), foram apreendidos 239,88 kg de entorpecentes semelhantes à Skank e oxi, sendo 48,5 kg de skank no flagrante da manhã e 191,380Kg de oxi e skank na fiscalização da tarde.

As ações de fiscalização da Base Antônio Lemos no ano 2024, de janeiro a outubro, já resultaram na apreensão de mais de 1 tonelada de drogas, totalizando 1.234,000 kg.

No ano de 2022, de junho a dezembro, após a instalação da Base foram apreendidos 15 kg de drogas. Em 2023, foram cerca de 1 tonelada em todo o ano.

Todo apreensão é investigada por meio de inquéritos do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Polícia Civil e o material periciado pelo Laboratório de Química Forense, pertencente à Coordenação de Laboratórios (Colab), da Polícia Científica do Pará (PCEPA). Ao final, após ordem judicial os entorpecentes são incinerados.

Outros resultados

Além dos entorpecentes, no mês de outubro também foram apreendidos 100 kg de pescado, 80 kg de camarões e 1.461 unidades de ovos de tartaruga, todos sem comprovação fiscal, durante as fiscalizações e abordagens feitas pelos agentes militares que atuam em Antônio Lemos.

Foram feitas, ainda, mais de 100 fiscalizações às embarcações, mais de 2 mil pessoas abordadas, 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas e um foragido da Justiça identificado. Foram apreendidos também uma pistola .380, 01 carregador, 14 munições e 01 colete balístico.

Ampliação na segurança fluvial

O fortalecimento nas ações de segurança fluvial desde o início da gestão tem sido feito por meio da aquisição de mais de 80 lanchas, sendo seis blindadas, além da implantação das duas Bases Fluviais, a “Antônio Lemos”, em Breves, no Marajó e “Candiru”, em Óbidos, no Baixo Amazonas. O Estado também já iniciou a construção da terceira base fluvial, que será instalada em Abaetetuba, rota fluvial importante para o estado, visto o fluxo de embarcações que navegam nas rotas dos portos de Abaetetuba e Barcarena, no Baixo Tocantins.

“Sabendo que o Pará tem corredores por onde outros Estados buscam fazer o transporte desses entorpecentes, há décadas, sendo esse do Rio Tajapuru um corredor específico, assim como o corredor Base Candiru em Óbidos, para que vem do Rio Amazonas, nós instalamos as Bases de forma estratégica, fazendo com que toda a malha fluvial seja fiscalizada, para abordarmos as embarcações que cruzam diariamente essas rotas. Isso facilita nossa estratégia de segurança, garantindo a desarticulação de grupos criminosos e a retirada da circulação de ilícitos. O nosso foco é a segurança da população”, concluiu Ualame Machado.