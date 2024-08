Sectet anuncia 45 cursos gratuitos do ‘Capacita COP 30’ para o segundo semestre

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), anuncia a segunda fase do programa de capacitação profissional “Capacita COP 30”. No segundo semestre de 2024 serão oferecidas 1.500 vagas, distribuídas por 45 cursos nas áreas de Turismo, Lazer, Hospitalidade, Produção alimentícia, Infraestrutura e Segurança no Trabalho.

A partir desta quarta-feira (3/7) estão abertas as inscrições para os cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para Iniciantes, Eletricista Predial e Residencial e Treinamento de Garçons e Garçonetes. As inscrições podem ser feitas na plataforma oficial do programa, com início das aulas previsto para 12 de agosto.

VEJA MAIS

Em Belém, o curso de Libras para Iniciantes será ministrado na Escola Técnica Deodoro de Mendonça. Já em Santa Izabel do Pará serão oferecidos os cursos de Eletricista Predial e Residencial e de Treinamento de Garçons e Garçonetes. Cada curso oferece 30 vagas.

O titular da Sectet, Victor Dias, destaca a importância dessa segunda fase dos cursos para a inclusão e acessibilidade profissional. “É com grande satisfação que anunciamos o Curso de Libras Básico através do Programa Capacita COP 30. Este curso é fundamental para promover a inclusão e a acessibilidade, capacitando nossos estudantes a se comunicarem de forma eficaz com a comunidade surda. Ao aprender Libras, estamos não apenas ampliando as oportunidades profissionais dos alunos, mas construindo uma sociedade mais justa e inclusiva”, ressaltou o secretário.

Capacita COP na Região do Salgado

O município de Salinópolis receberá a primeira capacitação profissional voltada ao turismo, sustentabilidade e hotelaria. Ainda há vagas para cursos como Excelência no Atendimento, Gestão de Bares e Restaurantes, Inglês Básico para Negócios e Turismo, Gestão de Turismo Sustentável, Marketing para Hotelaria e Treinamento de Garçom e Garçonete. As aulas começarão na segunda-feira (12 de agosto), na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Miguel de Santa Brígida, com oferta de 40 vagas por curso.

Andrey Rabelo, coordenador do Capacita COP 30 pela Sectet, ressalta a importância da capacitação na região de Salinópolis. “Capacitar profissionais na região de Salinas é crucial para o desenvolvimento econômico e turístico da área. Com profissionais mais qualificados, garantimos um atendimento de alta qualidade e uma experiência excepcional para os visitantes”, assegura o coordenador.

Juliane Santos, que fez o curso de Gestão em Turismo Sustentável, acentua o impacto positivo da capacitação. “O curso só veio a somar na minha carreira. Todo esse trabalho que o governo do Estado vem fazendo é muito importante e benéfico para os profissionais e para a área de turismo”, reforça.

Cronograma do segundo semestre

No primeiro semestre de 2024 o Programa certificou, por meio da Sectet, 2.200 alunos em polos de Belém e Santarém. A expectativa é que, no segundo semestre, sejam oferecidos 45 cursos, em 60 salas de aula nas quatro regiões de desenvolvimento do Programa. Junto com a rede de parceiros, o “Capacita COP 30” já atingiu 22 mil inscrições.

Para promover a capacitação, a Sectet conta com o apoio das secretarias de Estado de Turismo (Setur), de Articulação da Cidadania (Seac) e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), e da Universidade do Estado do Pará (Uepa), além de mais de 20 parceiros, entre os quais o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Associação Comercial do Pará (ACP), Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Pará (Singtur), Serviço Social da Indústria (Sesi), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Agência de Viagens do Pará (Abav/PA), Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH).

O “Capacita COP 30” visa qualificar a mão de obra local, fortalecendo o setor de Turismo e impulsionando a economia estadual para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém, em novembro de 2025.