Sesc abre inscrições para curso de inglês em Belém

Em preparação para a realização da 30ª Conferência das Partes sobre as mudanças climáticas (COP30) em Belém, o Sesc Doca abriu inscrições para um curso de inglês.

O curso será realizado em dois módulos, “Básico 1" e “Básico 4” com aulas diferentes em horários diferentes. O módulo “Básico 01”, possui conteúdo que abrange o tempo presente, verbos auxiliares, pronomes e outras noções fundamentais. Ele será realizado sempre às segundas e quartas-feiras, com turmas das 16h às 18h30 e das 18h30 às 21h, de 05 de agosto a 09 de outubro.

O módulo “Básico 04” foca em discurso direto e indireto, além de diálogos e conversação. Ele ocorrerá às terças e quintas-feiras, em turmas das 09h30 às 12h e das 15h30 às 18h, no período de 06 de agosto a 08 de outubro.

As taxas do curso variam conforme a categoria do aluno, sendo R$70,00 para trabalhadores do comércio e dependentes, R$180,00 para o público geral e R$100,00 para empresários e conveniados.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade Sesc Doca até o dia 6 de agosto ou enquanto houver vagas. Para se inscrever é necessário ter mais de 10 anos, ter cursado módulos anteriores ou realizar um teste de nivelamento.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (91) 4005-9516.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)