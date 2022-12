Santarém: profissionais do Samu recebem atendimento psicológico após aumento no número de acidentes

Profissionais do Serviço Móvel de Urgência (Samu) começaram a receber atendimento psicológico nesta terça-feira (6) para fortalecer a equipe emocionalmente e ainda reforçar o acolhimento humanizado. A prefeitura disponibilizou especialistas para ajudá-los.

O órgão de saúde informou que o número de acidentes registrados têm aumentado no município. Segundo um levantamento do Samu, no mês de outubro, o número de acidentes de trânsito registrados foi de 137, já em novembro o número subiu 200. Durante o período de janeiro a 30 de novembro deste ano, o Samu atendeu 1.441 ocorrências de acidentes de trânsito com 1.755 vítimas; 14 delas evoluíram a óbito.

A escuta psicológica é importante para qualquer pessoa, no entanto, para os profissionais que atuam diretamente em salvar a vida da população tem uma sobrecarga emocional considerada maior e por isso a importância em cuidar e prevenir doenças psicológicas.

Atropelamento de romeiros abalou equipe de atendimento

Um dos atendimentos que abalou a equipe do Samu foi o acidente que ocorreu no último final de semana, onde 20 romeiros foram atropelados na BR-163, durante uma caminhada de fé católica. A tragédia causou indignação e comoção nos moradores da cidade, principalmente porque duas pessoas foram mortas no acidente - mãe e filho, e ainda por deixar 2 pessoas internadas em estado grave no Hospital Municipal.

O coordenador do Samu, Joziel Colares, contou que toda a equipe, que é formada por 63 profissionais, vai passar pelo atendimento.

“Depois dessa tragédia, a gente percebeu que muitos de nós estamos abalados com a situação. Uma situação vai puxando a outra”, enfatizou.

O atendimento iniciou hoje, e será realizado todos os dias, sendo dois profissionais do Samu por dia, até que todos sejam atendidos.

“A gente vai precisar com certeza desse apoio, para a nossa equipe do Samu, independente de quem seja profissional, todos vão receber o atendimento, do serviços gerais ao vigia, para que nós possamos continuar oferecendo um atendimento de qualidade para a nossa população”, frisou Joziel.