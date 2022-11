Salinópolis recebe reforço na segurança durante feriado prolongado de Proclamação da República

Durante o último sábado (12), as equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) deram continuidade a operação a “Operação República” em Salinópolis, no nordeste do Pará. Na praia do Atalaia, foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para centralizar o atendimento e monitoramento das ações. A Segup conta 800 agentes de segurança em 27 localidades paraenses visando garantir a integridade e o bem-estar da população nos principais destinos procurados no feriado prolongado de Proclamação da República, que acontece na próxima terça-feira (15). As informações foram divulgadas na Agência Pará.

VEJA MAIS

"As ações que foram planejadas pelo sistema de segurança pública em conjunto com os órgãos são no intuito de garantir a segurança e de acompanhar o deslocamento dessas pessoas que vão para o interior e depois o retorno delas para a capital do Estado. Vamos ter ação de Lei Seca, reforço do policiamento ostensivo, além de fiscalização de combate a linha chilena que tem causado alguns acidentes anos últimos anos", assegurou o titular da Secretaria Adjunta de Gestão Operacional, Coronel Alexandre Mascarenhas.

Sábado não registrou acidentes de trânsito até as primeiras horas da manhã, aponta Segup

Um dos pontos de maior atenção das equipes é a fiscalização do trânsito realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) na saída e entrada de Belém, e ao longo das rodovias federais e estaduais que se conectam à capital, com apoio das agências municipais de trânsito. Até 12h28 de sábado (12), a Segup não registrou acidentes.

Equipes do Detran e da Polícia Civil (PC) realizaram a fiscalização "Lei Seca" para coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool.

Agilidade no atendimento de ocorrências

Com regime de 24h, o CICC é equipado com telas para projeção das imagens das câmeras de videomonitoramento e do mapa tático, além de equipamentos de rádio-comunicação para agilizar o atendimento às ocorrências nas ruas e na faixa de areia. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) acompanhou a movimentação de monitorados, sempre atento à ocorrências como rompimento de tornozeleira, violação da área de inclusão e dispositivos desligados. Dentre as sanções estavam a orientação in loco até a condução até a base do CICC para medidas disciplinares.