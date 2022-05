Salinas desobriga o uso de máscara em locais fechados

Com a divulgação do decreto municipal, publicado nesta terça-feira (24), Salinópolis, município do Salgado paraense, mais conhecido carinhosamente como Salinas, desobriga o uso de máscaras em espaços fechados, no entanto, o dispositivo segue de uso obrigatório, no transporte público e, especialmente, em certas condições de saúde, a exemplo de pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores, para que se evite a contaminação pelo coronavírus.

A prefeitura de Salinas lista grupos de pessoas que devem seguir com o uso do dispositivo facial, a exemplo, de pessoas com sintomas de resfriado e gripe, com comorbidades, gestantes, pessoas acima de 70 anos de idade, entre outras condições.

Paralela à decisão de dispensar o uso da máscara em locais abertos e fechados, a prefeitura de Salinas divulgou uma nota técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que, entre outras informações, informa que, entre 1º de janeiro a 23 de maio deste ano de 2022, foram realizados 2.600 testes para covid-19, com 903 casos positivos. O índice de positividade, segundo a prefeitura, foi de 34,7%, e de mortalidade, neste período, de 0,77%.

Com relação a cobertura vacinal contra covid-19, a nota técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde informa, também, que o município tem o maior índice de cobertura da região dos Caetés e ocupa a 6ª posição entre todos os municípios do Pará.