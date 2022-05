Máscara contra covid-19: saiba onde ainda é obrigatório usar mesmo com a liberação em Belém

O uso de máscaras também em ambientes fechados não é mais obrigatório em Belém. A decisão foi anunciada pelo prefeito Edmilson Rodrigues. Mas isso não quer dizer, exatamente, que já é para deixar as máscaras completamente de lado. Ainda há regras específicas para locais e situações que seguem exigindo o uso do item de segurança contra a covid-19.

Ver essa post no Instagram

VEJA MAIS

Uma das principais obrigações é que apesar de ser um ambiente fechado, os ônibus ainda exigem o uso de máscara, mesmo que muito antes da liberação, vários passageiros já não respeitassem a obrigatoriedade.

Há situações específicas em que as máscaras seguem sendo obrigatórias, como transporte público, locais com pouca ventilação e para pessoas com sintomas gripais (Cristino Martins / O Liberal / Arquivo)