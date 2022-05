Uso de máscaras no aplicativo de corridas Uber passa a ser flexível

O aplicativo de corridas Uber está notificando seus usuários por e-mail a respeito de uma flexibilização na política de uso de máscaras nas viagens feitas pelo aplicativo. Em 2020, a obrigatoriedade havia sido anunciada devido ao avanço da pandemia de coronavírus, como forma de proteger usuários e motoristas.

Por e-mail, os usuários estão sendo notificados que o uso das máscaras pode ser flexibilizado tanto pelos parceiros quanto pelos clientes. Entretanto, ressaltou que a medida depende da avaliação feita pelos governos locais. Se na sua região o uso de máscaras ainda é obrigatório, durante as corridas também será.

A medida se torna um recomendação, e não mais uma obrigatoriedade, mas destaca que independente das leis locais, a Organização Mundial da Saúde indica a continuidade das medidas de proteção, motivo pelo qual o checklist de proteção continuará aparecendo.

Além da flexibilização do uso de máscaras, usuários também poderão voltar a sentar no banco do passageiro, medida também proibida por conta da pandemia. O aplicativo recomenda que o banco da frente só seja utilizado quando o número de passageiros no banco de trás exceder o limite, restando apenas o da frente.