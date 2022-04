Covid-19: saiba o que muda nas regras trabalhistas com o fim do estado de emergência

O fim do estado de emergência de saúde pública pode mexer com algumas regras trabalhistas envolvendo, por exemplo, o uso de máscaras, trabalho remoto para gestantes e afastamento de funcionários com sintomas suspeitos de Covid-19. Atos normativos com as devidas adaptações e prazo para a implantação das mudanças ainda devem ser publicados pelo Governo Federal. As informações são d G1 nacional.

Ricardo Calcini, professor da pós-graduação da FMU e especialista nas relações trabalhistas e sindicais, observa que o término oficial do estado de emergência de saúde pública isenta as empresas do cumprimento obrigatório de normas trabalhistas que estavam vinculadas a esse período. Porém, as empresas devem esperar as divulgações das novas normas pelo governo antes de fazer qualquer mudança nas regras trabalhistas.

Vejas algumas mudanças que podem ocorrer