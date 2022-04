Ministro anuncia fim da emergência de saúde pública por conta da Covid-19; vídeo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na noite deste domingo (17), o fim da emergência em saúde pública por conta da Covid-19 no Brasil. Em pronunciamento, o ministro detalhou as ações do governo ao longo da pandemia e garantiu que já existem condições para tal medida.

"Temos condição de anunciar o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Essa medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros", disse.

Queiroga falou ainda que o governo seguirá apoiando a população no processo de vacinação contra o novo coronavírus. O ministro destacou que mais de 73% da população já completou o quadro vacinal considerado seguro.

"O Brasil realiza a maior campanha de vacinação de sua história. Mais de 476 milhões de doses de vacina foram distribuídas, todas adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal", reforçou.