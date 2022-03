Uso de máscara no trabalho pode ser flexibilizado pelo governo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta quarta-feira (30) que o Governo Federal estuda flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes de trabalho. “Estamos procurando harmonizar as medidas que já vêm sendo adotadas por Estados e municípios”, disse Queiroga. As informações são da Agência Brasil.

O anuncio do ministro foi durante cerimônia de apresentação do novo plano de integridade da pasta.

Segundo o secretário executivo da pasta, Rodrigo Otávio da Cruz, a “possibilidade de flexibilização do uso das máscaras no ambiente de trabalho” vem sendo discutida, conjuntamente, pelos ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência.

“Estamos discutindo algumas redações, algumas questões jurídicas, com a expectativa de publicarmos uma portaria interministerial em breve”, ressaltou Cruz.