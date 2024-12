Retrospectiva 2024: confira os principais acontecimentos do ano em cidades, polícia e mais

O ano de 2024 chega ao seu fim. Sem dúvidas, para muitas pessoas, ele passou voando. Já para outras, ele pode ter sido um pouco demorado. Porém, é consenso que foi um ano transformador para diversas esferas da sociedade.

Nos preparativos para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas (COP 30), Belém já está sendo marcada por diversas obras e adaptações. Ainda, festivais foram anunciados, lideranças internacionais marcaram presença e o Círio mais uma vez marcou história.

O jornal O LIBERAL separou alguns dos momentos mais impactantes deste ano. Será que você se lembra de todos?

Janeiro

Desde o começo de 2024, a questão do lixo foi algo pertinente na capital paraense. Logo no dia 1º de janeiro, moradores de bairros como a Pedreira e o Telégrafo denunciavam a ausência de coleta há semanas por parte da Prefeitura de Belém. No dia 03, houveram protestos nas mesmas localidades para chamar a atenção ao fato utilizando pneus e pedaços de madeira ateados com fogo.

Os tradicionais temporais do inverno amazônico também marcaram janeiro, em especial no dia 03. Fortes temporais causaram transtorno na capital paraense, deixando diversos pontos de alagamento pela cidade, no qual motoristas se viram “ilhados” em vários trechos. As fortes chuvas com ventania vieram a causar prejuízo durante todo o mês, com um grande vendaval que atingiu a capital no dia 16, afetando 300 residências que tiveram a estrutura comprometida e que ficaram sem água e luz. Os ventos chegaram a registrar mais de 80 km/h.

Em meio às comemorações do aniversário de 408 anos de Belém, a Prefeitura de Belém entregou no dia 12 o Palácio Antônio Lemos, fechado por dois anos para obras de restauração e reparo. Sede da Prefeitura e do Museu de Arte de Belém (Mabe). Foram empregados R$ 26 milhões envolvendo os serviços de pintura interna e externa, modernização dos sistemas de segurança, elétrico e contra incêndios, além de várias intervenções de restauro na edificação que data do século XIX com estilo arquitetônico neoclássico tardio.

No dia 13, morreu a paraense Bruna Guterres, de 22 anos. Ela foi encontrada morta no apartamento onde morava com o marido e os dois filhos, no bairro Tanque, zona oeste do Rio de Janeiro. Pessoas próximas da paraense afirmaram, em postagens feitas nas redes sociais, que se trataria de um feminicídio. Ainda, familiares e amigos de Bruna fizeram uma campanha para arrecadar fundos e trazer o corpo de volta ao Pará. O enterro da jovem foi realizado em Castanhal, cidade onde ela vivia.

Fevereiro

O mês de fevereiro continuou a trazer prejuízos advindos das fortes chuvas em todo o estado. Em Rio Maria, sudeste do estado, 553 famílias foram afetadas por uma forte enchente que atingiu o município, deixando um total de 2.765 pessoas desabrigadas. No dia 1º, Governo do Estado e Governo Federal decretaram situação de emergência na região, que trouxe aumento no nível dos rios e córregos, ocasionando a obstrução de vias públicas e queda de árvores. Agentes da Defesa Civil também estiveram na região para dar suporte aos afetados.

Em Belém, dois apartamentos do 24º andar de um dos quatro prédios do Condomínio Resort Parc Paradiso, bairro da Cremação, foram atingidos por um incêndio, também no dia 1º. Todo o local precisou ser evacuado e as chamas, que começaram na cozinha do imóvel, foram controladas. 15 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após inalarem fumaça. Não foram registradas mortes no ocorrido.

A Prefeitura de Belém trouxe avanços na defesa dos animais com a instalação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) no dia 07, com o objetivo de centralizar todas as políticas municipais direcionadas à proteção e defesa dos animais, trazendo ações conjuntas com a Secretaria de Segurança Pública (Segup) e Guarda Municipal para evitar maus tratos aos animais, saúde, educação social e outros serviços relacionados. A criação da pasta foi um projeto enviado à Câmara Municipal de Belém e aprovado em novembro do ano anterior.

No sudeste paraense, a queda de um helicóptero que partiu de Novo Repartimento matou três pessoas no dia 21. Nos destroços da aeronave, encontrada em um município em Goianésia do Pará, estavam os corpos dos empresários Josimar Éneas da Costa, Nildo Ferreira e Abílio Manoel Figueiredo Medeiros.

Março

O Governo Federal anunciou no dia 12 a criação de novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia na região Norte. No Pará, as cidades beneficiadas foram Barcarena, Redenção, Viseu, Tailândia e Alenquer, com o objetivo de aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica para criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Ana Paula Palheta, reitora do instituto federal no Pará, participou da cerimônia em Brasília (DF), no qual o presidente Lula divulgou a medida.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou casos da febre do Oropouche no dia 13, doença transmitida pelo mosquito maruim. Ainda, de acordo com a pasta, o Pará foi o primeiro estado do Brasil a implantar oficialmente a vigilância epidemiológica para a doença. Inicialmente, foram registrados casos em Alenquer e Faro, mas outras cidades do oeste do estado, como Monte Alegre e Alenquer também tiveram casos confirmados da doença. As autoridades de saúde intensificaram medidas de prevenção e controle, além de amostras enviadas para análise em Belém, em busca de melhor entendimento e manejo da situação.

Abril

Na saúde, o Governo Federal anunciou no dia 03 R$ 9,9 milhões de reais para a vacinação em escolas, sendo R$ 1,1 milhão para o desenvolvimento de estratégias e R$ 8,8 milhões para os 144 municípios do Estado. A proposta é ofertar todos os imunizantes na multivacinação infantil contra doenças como poliomielite, febre amarela, meningite ACWY e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ao todo, a campanha de vacinação chegou a 5.687 escolas no Pará.

A violência entre torcidas organizadas continuou a fazer vítimas. Em Belém, no dia 07, foi preso pela Delegacia do Torcedor o policial militar da reserva Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, suspeito de atirar e matar o torcedor Paulo Alexandre Silva, de 30 anos. O crime ocorreu durante uma briga de torcidas organizadas do Clube do Remo, após uma partida do time contra o Paysandu pelo Campeonato Paraense 2024. Ainda, a Polícia Civil deflagrou a operação “Cartão Vermelho”, visando combater crimes dentro e fora dos estádios, no qual 23 integrantes de torcidas organizadas foram presos.

Após uma grande crise na gestão do lixo na capital paraense, iniciaram-se no dia 16 as operações do novo sistema de coleta de resíduos sólidos pela empresa Ciclus Amazônia. Os novos trabalhos, fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), foram marcados por um mutirão de limpeza na Praça Brasil, Umarizal, onde também foram instaladas novas lixeiras e a roçagem do local. A concessão do serviço será por 30 anos e prevê a coleta de lixo domiciliar e entulhos, varrição, implantação de ecopontos, coleta seletiva, reparação da área degradada do Aurá e a implantação de um novo aterro sanitário bioenergético.

Na região nordeste do estado, no dia 14, corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados por pescadores em uma embarcação à deriva, na localidade chamada Quatipuru, entre Tracuateua e Bragança. Investigações mobilizadas por autoridades estaduais e federais apontaram que o barco encontrado deixou a Mauritânia, na África, em janeiro deste ano rumo às Ilhas Canárias, em rota migratória para a Europa. A embarcação acabou parando na costa paraense, sem motor e sistema de direção. Os corpos foram sepultados em Belém, em uma cerimônia não religiosa chamada inumação, que permite exumação para enterrá-los no país de origem. Até então, eles não foram identificados.

Maio

O ofício das erveiras no mercado do Ver-o-Peso foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém no dia 07, em projeto de lei de autoria da Bancada das Mulheres Amazônidas (Psol), na Câmara dos Vereadores. Exercido por mulheres e transmitido de geração em geração, as erveiras têm o seu trabalho como expressão das culturas indígenas, negras e ribeirinhas na capital paraense com a manipulação artesanal de cascas, raízes e outros recursos naturais que se transformam em banhos, óleos e perfumes prescritos para a cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais.

O Pará se mobilizou para ajudar as vítimas das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. O governo estadual, desde o dia 17, disponibilizou as estruturas das Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém como ponto de arrecadação das doações, com o objetivo de arrecadar água mineral e mantimentos, além de roupas, cobertores, itens de higiene pessoal, dentre outros itens para dar assistência às famílias que ficaram desabrigadas com o desastre. A prefeitura de Belém também organizou a campanha Belém Pela Vida, onde doações foram arrecadadas na Aldeia Cabana e 12 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da capital.

A saúde pública na capital paraense recebe um grande reforço com a entrega do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, na Avenida Augusto Montenegro, no dia 18. Entregue pelo governo estadual após três anos de obras, o novo hospital é o maior da Região Metropolitana, sendo investidos R$ 178 milhões de reais. O novo complexo visa desafogar as estruturas de saúde da capital paraense e facilitar consultas de moradores de bairros arredores, como Benguí, Mangueirão, Parque Verde e distritos de Icoaraci e Outeiro. O espaço traz 28 mil metros quadrados e funcionamento 24h, com 115 leitos, divididos para atendimentos clínicos, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), urgência e emergência com 12 boxes adultos e 12 infantis, sala vermelha, isolamento e 6 salas de cirurgia.

No dia 27, foram iniciadas as obras de revitalização do mercado do Ver-o-Peso, em Belém. O principal cartão postal da capital teve cerca de 400 feirantes transferidos para a área do estacionamento do Ver-o-Peso, em uma espécie de feira provisória. Com previsão de entrega para agosto do ano que vem, o espaço terá novos boxes, com instalações elétricas e hidráulicas renovadas, nova pavimentação e cobertura em lona, iluminação com LED e especial, além de todas as prevenções contra incêndio. A obra, orçada em R$ 64 milhões, é executada pela Prefeitura de Belém e é considerada prioritária para a COP 30. O projeto abrange todo o Complexo Urbanístico do Ver-o-Peso, que inclui a Feira do Ver-o-Peso, a Feira do Açaí, os Mercados de Carne e Peixe e a Pedra do Peixe, totalizando 25 mil metros quadrados.

Na região sudeste do estado, em Tucuruí, um grave acidente no dia 26 envolvendo um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) resultou na morte de cinco pessoas: Amanda Cristiane da Silva Rocha, professora de Informática do campus Vigia; Edinaldo Meireles, motorista de Castanhal; Suany Couto Teixeira Nunes, professora do Curso de Agropecuária, Floresta e Meio Ambiente de Castanhal; Walkelly Oliveira, servidora do IFPA, além de um estudante de 16 anos. O veículo transportava alunos e servidores do campi do IFPA de Castanhal e Vigia quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da hidrelétrica de Tucuruí, no momento em que descia uma ribanceira. Pelo menos 40 pessoas estavam na condução, que se dirigia ao município para participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024).

Junho

A música paraense perdeu um dos nomes mais importantes do brega com a morte de Tonny Brasil, no dia 03, aos 57 anos. O cantor e também compositor escreveu cerca de 2 mil músicas, 700 delas gravadas por nomes como Banda Calypso, Wanderley Andrade, Gaby Amarantos, entre outros. Ainda, Tonny era o intérprete de sucessos do brega, como “Oração”, “A Primeira Vez” e “Isso é Amor”. Diversos nomes da cena local também prestaram homenagens ao artista. Para Edilson Morenno, amigo pessoal de Tonny, o artista foi um dos responsáveis pela grandeza do brega na cultura paraense. “Nas últimas três décadas, eu não encontrei um compositor igual a ele”, afirmou.

O governo estadual anunciou, no dia 10, o reforço na educação com o programa “Kit Bora Estudar”, um investimento inicial de R$ 340 milhões em antenas Starlink de internet via satélite para todas as escolas da rede estadual de ensino por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Num total de 1.650 antenas e garantia de suporte técnico constante nas 898 escolas da rede pública de ensino, o equipamento garante velocidade de 200mbs, levando internet de alta velocidade para todos os municípios e permitindo atividades pedagógicas para os estudantes da rede.

Chegou em Belém, no dia 20, a primeira leva dos novos ônibus com wifi e ar condicionado, em uma aquisição resultante da parceria entre a Prefeitura de Belém, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros em Belém (Setransbel) e Governo do Estado. Inicialmente, 20 veículos - das empresas Águas Lindas, Viação Forte, Via Loc e Autoviária Paraense - foram encaminhados às respectivas garagens das companhias, visando atender a região metropolitana da capital.

Julho

As obras do Parque Linear da Doca, em Belém, avançaram em ritmo acelerado. O novo espaço, visando a 30ª Conferência das Nações Unidas (COP 30), que será realizada em novembro do ano que vem. As obras trazem uma repaginação à área, com 1,2 quilômetro de canal, serviços de urbanização e construção de passarelas, pavimentação, drenagem e sinalização. Ainda, de acordo com a vice-governadora Hana Ghassan, que visitou as obras durante o mês, o espaço também terá academias ao ar livre, espaço pet, quiosques para alimentação e mais. Segundo Hana, as obras estão dentro do cronograma e serão entregues ano que vem à população.

No dia 02, morreu o chef italiano Cláudio Luzi, proprietário do tradicional restaurante Cantina Italiana, em Belém. Ele estava em São Paulo para fazer um tratamento de saúde, vindo a falecer por conta de uma parada cardíaca. Cláudio chegou ao Pará em 1984, para um festival de culinária italiana no antigo Iate Clube do Pará, vindo alcançar a fama em uma época no qual a variedade de cozinhas disponíveis era baixa.

Um paraense que tentou embarcar com 70 cápsulas de cocaína à França foi preso no Aeroporto Internacional de Belém no dia 09. O suspeito chegou à capital paraense vindo do Suriname e foi abordado pela Polícia Federal (PF), no qual confessou a intenção do tráfico internacional de drogas. Em um hotel, ele ingeriu as cápsulas e aguardava o voo que partiu para Guarulhos. De lá, ele pretendia embarcar para o Charles de Gaule, em Paris. Um inquérito foi aberto para investigar a origem da droga e outros participantes do crime.

Ainda em julho, a paraense Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz, de 27 anos, foi encontrada morta, seminua, com sinais de violência e sabão em pó espalhado pelo corpo, de acordo com a Polícia Militar (PM) em uma kitnet de Curitiba (PR) no dia 12. O traslado do corpo para a capital paraense foi possível após familiares e amigos arrecadarem cerca de R$ 14 mil. A Polícia Civil do Paraná afirmou que “segue investigando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer os fatos e identificar o autor”.

O apagão cibernético, ocorrido no dia 19, afetou serviços no mundo inteiro e também trouxe impactos no Aeroporto Internacional de Belém. A pane fez com que as companhias aéreas precisassem emitir cartões de embarque emitidos à mão, causando um aumento na espera para check-in, etiquetagem e embarque. Os usuários também se viram impossibilitados de realizar transações bancárias, como o Pix, pagamento de faturas e consulta de saldo em bancos como o Bradesco, Next, Itaú e Banco do Brasil.

Um importante acervo histórico foi recuperado pela Polícia Federal (PF) no dia 24. Duas peças sacras, desaparecidas desde a década de 70 do Acervo da Catedral Metropolitana de Belém, foram recuperadas e devolvidas à Catedral de Belém. Os objetos - dois tocheiros - pertencem ao patrimônio histórico e cultural brasileiro e estavam prestes a ir à leilão, no Rio de Janeiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) identificou as peças que indicavam ser bens tombados e determinou a retirada imediata do evento. Os objetos foram fabricados entre 1822 e 1870 (século XIX) em Lisboa, Portugal.

Em Salinas, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou a proibição dos equipamentos sonoros conhecidos como “paredões de som”, no dia 26. Os aparelhos tiveram de ficar ao menos mil metros distantes das praias do Atalaia e Farol Velho. A liminar ficou válida para o restante do mês de julho e foi tomada após ação de autoria de empresários locais, que denunciaram responsáveis pela realização de eventos clandestinos nas praias do município, determinando intimação imediata dos órgãos de segurança e a fiscalização para que a medida fosse cumprida.

Agosto

O Estado do Pará alcançou um importante desempenho no mês de agosto, com a sexta posição no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A informação, divulgada no dia 14, pelo Ministério da Educação (MEC), avaliou estudantes do Ensino Médio nas 1ª, 2ª e 3ª série, com idade a partir de 15 anos. O Estado foi o que mais cresceu nas avaliações do Ideb na atual gestão do executivo, no qual saiu da 26ª posição, avaliada em 2021. 100% das escolas estaduais de Ensino Fundamental foram submetidas às avaliações.

De 17 a 25 de agosto, foi realizada a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Na edição, foram homenageados a mestra de cultura popular, Iracema Oliveira, e o escritor Juraci Siqueira. Mais de 450 mil pessoas compareceram durante a programação, totalizando mais de 600 mil livros comercializados.

Na Ilha do Marajó, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu a 1ª edição do “Programa Ação para Meninas e Mulheres de Marajó” no dia 19, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A iniciativa buscou combater a violência sexual na região, trazendo ações de prevenção aos casos de abuso e de acesso à Justiça à população vulnerável, além de conscientizar a população marajoara sobre as diferentes formas de violência. A programação foi realizada durante a abertura da 27ª semana da Justiça pela Paz em Casa, na comarca de Salvaterra, uma das maiores do arquipélago.

Ainda no Marajó, também no dia 19, 23 passageiros de uma lancha que partiu de Gurupá com destino a Porto de Moz foram alvo de pelo menos três criminosos que anunciaram um assalto durante o trajeto. Os criminosos desviaram a rota da embarcação, levando-a em direção ao Amapá, iniciando o desvio no Rio Xingu. Na manhã seguinte ao ocorrido, passageiros foram encontrados por pescadores em uma região do rio Moju, entre Gurupá e Porto de Moz. O suspeito de ser o líder da quadrilha foi preso posteriormente.

Setembro

Influenciadores do “Jogo do Tigrinho”, plataforma de jogos de azar, geraram grande repercussão este ano com o desenrolar do caso. Em dezembro do ano passado, Noelle Araújo e Gleison Lima Soares, o “Mago das Unhas”, haviam sido alvos da operação “Truque de Mestre”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará contra pessoas investigadas por promover jogos de azar em suas redes sociais. No dia 03, os dois influenciadores deixaram a cadeia para responder em liberdade. Noelle foi presa em agosto pela Polícia Civil através de um mandado de justiça, que apontou o descumprimento de medidas cautelares judiciais após soltura no final de 2023. Já Gleison havia sido preso por desacatar autoridades e realizar manobras perigosas na praia do Atalaia, em Salinas.

No dia 13, morreu a jornalista e missionária paraense Thais Belém, aos 28 anos. A jovem lutava contra um tumor no cérebro, diagnosticado em 2023 e também passou por cirurgia. Thais trabalhou como produtora da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, e no grupo Liberal, como coordenadora de projetos digitais. Na internet, amigos e familiares homenagearam a missionária, que atuava junto ao Cristo Alegria, e prestaram condolências.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou o primeiro barco elétrico sustentável da região Amazônica no dia 17. Batizado como Poraquê, a embarcação do tipo catamarã integra o projeto de sustentabilidade da Universidade, com a previsão de transportar mil passageiros por dia, entre estudantes, funcionários e pessoas que utilizam os serviços da instituição. O projeto é uma parceria com a Norte Energia e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), visando ser uma alternativa sustentável e acessível para descarbonizar o transporte fluvial na região.

A COP 30 continuou a trazer impactos com o Pará no centro dos holofotes, celebrando a diversidade na região. Foi anunciado no dia 21 o festival “Amazônia Para Sempre”, que será realizado na capital paraense. O evento, que será um braço local do Rock in Rio, terá uma atração internacional de peso, além de um palco flutuante em formato de vitória-régia. Segundo a empresária Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, o evento “vai jogar luz para a Amazônia”, com artistas locais e nacionais e um grande projeto de transmissão com a Rede Globo. Na coletiva de lançamento, além dos organizadores do evento, também estiveram presentes o governador Helder Barbalho e a artista Gaby Amarantos, embaixadora do festival.

No dia 24, a Universidade Federal do Pará (UFPA) teve o seu primeiro diretor negro empossado, o professor Gilmar Pereira. Com mandato de 2024 a 2028, o diretor tem 62 anos e nasceu em Governador Archer (MA) e é graduado em Pedagogia (1992) e especialista em História da Amazônia pela UFPA (1993), mestre (2002) e doutor (2005) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN). Além disso, foi secretário municipal de educação de Cametá (2014-2016).

Outubro

Após completar dois anos do caso em setembro, sobreviventes e familiares das vítimas do naufrágio da lancha “Dona Lourdes II”, em Cotijuba, participaram da audiência de instrução e julgamento do processo no dia 01. Sete testemunhas de acusação contra o comandante da lancha, Marcos de Souza Oliveira, foram ouvidas, junto a outras sete de defesa. O naufrágio resultou na morte de 24 pessoas, no qual a embarcação operava clandestinamente, sem estar autorizada a realizar o transporte de passageiros, segundo a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA). O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) explicou que, com a audiência, a fase de coleta de provas orais foi concluída, mas ainda são necessários documentos a serem fornecidos pela Arcon e pela Capitania dos Portos. Com o retorno dessas instituições, o processo pode entrar na fase de alegações finais ou, se necessário, novas diligências serão realizadas.

Em meio aos preparativos para o Círio de Nazaré, foi realizado nos dias 08 e 09 o II Fórum Varanda da Amazônia, em Belém, com o tema “A Amazônia em Nós”. A programação foi organizada pela cantora Fafá de Belém, trazendo debates envolvendo personalidades relacionadas à causa ambiental e ao desenvolvimento sustentável da região amazônica, além de outros líderes e pensadores como Dira Paes, Angélica Mendes, Puyr Tembé e Daniel Munduruku. O evento incluiu oito painéis de discussão e apresentações culturais, sendo realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

O Círio de Nazaré, mais uma vez, trouxe milhares de fiéis na capital paraense, com mais de 2,5 milhões de pessoas nas ruas nos dias 12 e 13. O presidente Lula e a primeira dama, Janja, estiveram na capital paraense, participando das três principais procissões: Romaria Fluvial, Trasladação e Círio. Um fato inédito ocorreu este ano: devido às eleições municipais de 2º turno, a tradicional Procissão da Festa, que ocorreria no dia 27, um domingo, passou para sábado. Ainda, outro fato chamou a atenção dos paraenses que acompanharam o Círio: a água que banha a Baía do Guajará estava com uma coloração esverdeada, algo incomum para a região. Especialistas explicaram que esse fenômeno ocorre anualmente entre agosto e novembro, quando a água do oceano invade os rios do Pará, misturando-se à água doce.

No ano de 2024, foi registrado um grande quantitativo de incêndios na Região Metropolitana de Belém. No dia 26, ao menos 12 casas foram atingidas por um incêndio no bairro do Curió-Utinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), 411 ocorrências de incêndio foram atendidas de janeiro a 10 de dezembro de 2024 na capital paraense.

Novembro

A maior apreensão de fuzis no Pará foi realizada no dia 05, em ação da da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e Polícia Civil (PC). 16 fuzis AK-47 eram transportados em uma embarcação vinda do Suriname, no qual quatro homens foram presos em flagrante. O barco foi interceptado nas proximidades do município de Abaetetuba, região do Baixo Tocantins. Só em 2024, 44 fuzis foram apreendidos pelo Estado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (Segup).

No dia 09, completou-se um ano da morte da jovem Luma Bony. A influencer de 23 anos saltou de um prédio residencial, em Belém, após vazamento de conteúdo íntimo por iniciativa de Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como “Hétero Top”. Condenado a 4 anos de prisão, em regime fechado e sem substituição de pena, Maurício também foi condenado a pagar R$ 100 mil a título de reparação aos danos morais suportados pela vítima e sua família. O acusado já respondia a outros 15 processos na Justiça.

O bispo emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona Hermoso, morreu no dia 20, aos 84 anos. Dom Azcona havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas e estava internado no Hospital Porto Dias, em Belém. Nascido em Pamplona, na Espanha, e se tornou reconhecido por sua forte atuação contra o tráfico humano e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó.

A noite do dia 23 foi marcada por um show gratuito e histórico do DJ Alok, que movimentou 250 mil pessoas com o espetáculo “Aurea Tour” no estacionamento do Mangueirão. Com apresentação de artistas locais como Gaby Amarantos, Joelma, Zaynara, Viviane Batidão e Pinduca para compor a programação da festa, o evento marca a contagem regressiva para a COP 30. No total, a estrutura do artista contou com com mais de 100 toneladas de equipamentos, palco giratório com visão 360º a uma altura de quase dez andares, 400 refletores e mais de dois mil painéis de LED.

Dezembro

No dia 01, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgou dados acerca das apreensões do skunk, a supermaconha, em todo o estado. Segundo o secretário, Ualame Machado, em 2024 foram apreendidas mais de oito toneladas da droga, número 30% que no ano passado. O Secretário ainda destacou que a pasta tem focado em ações para fiscalizar e coibir o crime de tráfico de drogas no Pará, com a implementação das bases fluviais pelos rios do estado.

Durante visita técnica no dia 03 nas imediações do canal do Galo, na Pedreira, o prefeito eleito Igor Normando (MDB), anunciou que a partir de janeiro, será realizado um mutirão de 100 dias de limpeza e desobstrução dos canais na capital paraense. Segundo Igor, a ação é uma norma de diminuir o fluxo da água “tanto dos rios quanto também da sujeira que se acumula ao longo do tempo.” Ele ainda prevê a criação de cinco frentes de trabalho, que irão se concentrar primeiramente nos 40 pontos de alagamento mais críticos mapeados pela cidade.

No dia 17, a Justiça do Pará deferiu o pedido da lancha L. Magalhães a Lucas Magalhães de Souza, acusado do envolvimento na morte da influenciadora digital Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. A decisão foi proferida pelo desembargador Rômulo Nunes, que entendeu que a retenção do bem não é mais necessária, já que todas as perícias foram concluídas. Yasmin desapareceu durante um passeio pelas águas do Rio Maguari, em Belém, no dia 12 de dezembro de 2021. O corpo da jovem foi encontrado somente no dia seguinte no distrito de Icoaraci. Lucas deverá ir à júri popular, ainda sem data definida.

Foi inaugurado no dia 19 o novo Mercado de São Brás. O espaço, reconstruído com o intuito de valorizar a cultura gastronômica local, conta com novas instalações, escadas rolantes, elevadores panorâmicos, entre outras inovações. Com um investimento total de R$ 150,5 milhões, o espaço também visa atender o público que visitará a capital paraense durante a COP 30, tendo 193 comerciantes e mais de 100 lojas que devem começar a atuar no espaço interno do mercado até meados do mês de janeiro.