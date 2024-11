Dom Azcona, Bispo Emérito do Marajó, morre aos 84 anos, em Belém

O Bispo Emérito, Dom José Luís Azcona Hermoso, de 84 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (20/11), em Belém. O falecimento foi comunicado pela Prelazia do Marajó. Dom Azcona, como era carinhosamente chamado, estava internado em cuidados paliativos no Hospital Porto Dias.

“Nesse momento, nossa Prelazia do Marajó enlutada louva a Deus pela vida e ministério de nosso bispo emérito e pede ao Senhor Bom Pastor, que o acolha em sua misericórdia e lhe conceda o descanso eterno”, escreveram no instagram.

O corpo de Dom Azcona será levado para a cidade de Soure, onde irá ocorrer o velório e demais cerimônias fúnebres.

Câncer

Bispo Azcona foi trazido a Belém no dia 16 de junho deste ano. Segundo o padre Casimiro Antoni Skorski, administrador diocesano da prelazia do Marajó, inicialmente o bispo Azcona foi internado devido a um distúrbio metabólico do sódio. No dia 16 de junho, o bispo Azcona foi internado em um hospital particular em Belém, para o tratamento médico. Três dias depois, já em 19 de junho, foi constatada uma lesão no pâncreas que necessitava de melhor investigação.

A informação sobre o diagnóstico do câncer no pâncreas foi divulgada no dia 27 de junho, após o recebimento do boletim médico, enviado à igreja na quinta-feira (26/06). Conforme divulgado na época, se tratava de Neoplasia maligna, quando há a proliferação anormal de células com estrutura diferente do tecido original e possibilidade de metástase.

No dia 6 de agosto o bispo Azcona iniciou o primeiro ciclo de quimioterapia. Azcona também chegou a mostrar melhora no quadro de saúde. A informação foi confirmada pelo Chanceler da Prelazia do Marajó, padre Rafael Guedes, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

No dia 28 de agosto, o bispo Azcona recebeu alta do hospital e retornou para casa. Sete dias depois, já em 4 de setembro, ele retornou para o ambulatório de oncologia, para realizar um novo ciclo de quimioterapia. Após o retorno ao hospital, o bispo permaneceu internado recebendo cuidados paliativos relativos à doença. Conforme divulgado pela Prelazia do Marajó, a saúde estava estável.

O último boletim médico divulgado pela Prelazia do Marajó foi no dia 13 de novembro, quando informaram que Dom Azcona estava “conversando e consciente da realidade”. O comunicado foi assinado pelo Bispo Dom José Ionilton de Oliveira e pelo Chanceler Padre Raimundo Rafael de Souza Guedes.

Comoção

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) lamentou a morte de Dom Azcona.

“Lamentamos profundamente o falecimento do Bispo Emérito do Marajó, Dom José Luís Azcona. O líder religioso tinha 84 anos e tratava um câncer no pâncreas diagnosticado este ano. Dom José Luís Azcona era um religioso espanhol da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Foi bispo da prelazia do Marajó de 1987 a 2016 e, mesmo após sua renúncia, continuava vivendo na ilha. Nossos sentimentos a parentes, amigos e a todos que admiravam o trabalho de Dom José Luís Azcona”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O advogado Jarbas Vasconcelos do Carmo, membro honorário vitalício da OAB e ex presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará também se manifestou nas redes sociais após a morte de Dom Azcona.

“Lamento, profundamente, a morte de Dom José LuÍs Azcona, bispo emérito da Prelazia do Marajó, ocorrida hoje (20). Dom Azcona foi um baluarte na defesa dos direitos humanos das populações mais vulnerabilizadas do nosso arquipélago do Marajó, sobretudo das crianças. Suas denúncias fizeram com que sua vida fosse ameaçada inúmeras vezes, mas ele nunca se calou. Nos deixa um belo exemplo de fé, dignidade, caridade e amor ao próximo. Que siga em paz e que o seu legado continue nos guiando”, escreveu.