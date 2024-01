Famílias são afetadas por enchente em Rio Maria; município decreta situação de emergência

Cerca de 553 famílias foram afetadas pela enchente que ocorreu no município de Rio Maria, no sudeste do Pará, na segunda-feira (29). Nesta quarta-feira (31), foi publicado oficialmente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará a situação de emergência na cidade, pois aproximadamente 4.802 pessoas, tanto na zona urbana como na rural, estão desabrigadas devido ao alagamento. Conforme o decreto, o nível da chuva tem variado de 30 a 100 mm/h causando diversos transtornos para população.

As fontes chuvas teriam iniciado ainda no domingo (29). Devido a isso, houve aumento do nível dos rios e córregos, causando inundações e alagamentos que obstruíram vias públicas e provocaram a queda de árvores. Além disso, o decreto informa que as águas provavelmente estão contaminadas pelo esgoto e urina de rato, podendo provocar sérios problemas à saúde. Pessoas se envolveram em acidentes e não puderam trafegar normalmente pelas ruas.

Conforme o relatório da Secretaria da Assistência Social as áreas atingidas foram:

Zona Urbana

Setor Chácara;

Setor Remor;

Setor Jardim Paraíso;

Setor Vila Nova;

Centro.

Zona rural

Vila Betel;

Vila Escalada do Norte;

Região do Boteco Redondo;

Região da Bica;

Região da 21.

Desde a manhã de terça-feira (30), agentes da Defesa Civil estiveram em reunião com a prefeita de Rio Maria para dar inícios às ações de auxílio às pessoas afetadas. Muitas pessoas precisaram sair de suas casas e se abrigar em barracões e demais estruturas disponibilizadas pelo poder público da cidade. Além disso, as instituições de ensino também não estão funcionando.

“Em virtude das intensas chuvas, a Secretaria Municipal de Educação decide adiar o início do ano letivo para 08 de fevereiro (quinta-feira), priorizando a segurança de alunos e profissionais. Essa decisão está em conformidade com o Decreto Municipal n° 1.669/2024. Contamos com a compreensão de todos”, informou a prefeitura, via Instagram.