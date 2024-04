Pará volta a ter chuvas intensas na quinta-feira, alerta Inmet

As chuvas fortes verificadas nos últimos dias no litoral do Pará, incluindo a Grande Belém, deverão dar uma trégua até esta quarta-feira (17), mas, a partir de quinta (18), as chuvas poderão voltar a ser intensas em todas as regiões do Estado, não nesse mesmo volume, inclusive, no nordeste paraense onde o município de São Miguel de Guamá apresentou alagamento em várias áreas. No entanto, as chuvas previstas para esse período no Pará merecem atenção por parte dos cidadãos em geral, de vez que temporais não estão descartados neste mês de abril chuvoso. A previsão foi dada nesta segunda-feira (15) pelo meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com sede em Belém (PA).

"Até a quarta-feira (17) predomina o Sol entre nuvens na Grande Belém e em todo o Estado do Pará, com exceção do litoral (nordeste do Estado) abrangendo os municípios de Salinópolis, Marudá, Maracanã e o norto do Arquipélago do Marajó, nos quais, nesta terça-feira (16), deverão ocorrer chuvas na forma de pancada e fraca intensidade na tarde e noite", afirma José Raimundo.

Na região nordeste, até esta quarta-feira (18), o céu deverá ficar nublado a parcialmente nublado, com Sol entre nuvens e poucas pancadas de chuva de curta duração no período da noite. Esse cenário, inclusive, deverá predominar entre os municípios paraenses, incluindo São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, que registrou muita chuva ao longo do final de semana. Outros municípios que deverão ter esse quadro de chuvas em forma de pancada à noite são Paragominas, Castanhal, Santa Maria do Pará, Tailândia, e Moju. "Já a partir de quinta (18), aumenta a quantidade de chuvas e muda o tempo para predominantemente nublado, com poucas horas de Sol, passando a encoberto com chuvas mais intensas até o final de semana", completa o meteorologista do Inmet.

As chuvas mais intensas deverão ser verificadas da tarde para a noite, em áreas pontuais, em todo o Estado. As chuvas poderão ocorrer de forma prolongada, com pequenas interrupções.

Temperatura

Do começo deste mês de abril até agora, choveu na Grande Belém um total de 299.9 milímetros, ficando perto da média histórica do mês para esta região, que é de 435.6 milímetros. De sexta-feira (12) até domingo (14), Belém recebeu 46.7 milímetros, uma taxa pluviométrica expressiva. Apesar do tempo encoberto, a chuva se mostrou fraca e moderada.

A tendência, como pontua José Raimundo, é de o volume de chuvas ultrapassar essa média na Grande Belém. Esse cenário de chuva é provocado pela permanência da Zona de Convergência Intertropical próximo da Linha do Equador, fenômeno atmosférico esse gerador de nuvens de chuva e formado a partir do aquecimento das águas do Oceano Atlântico.

A temperatura máxima na Grande Belém situa-se na faixa de 33°C. e até esta quarta-feira (17) deverá se situar entre 32.5°C e 34°C, e a mínima, entre 22.5°C e 24°C. Quando as chuvas se intensificam, a temperatura cai, o que deverá ocorrer a partir do dia 18.