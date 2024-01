PC prende suspeitos de envolvimento na morte de engenheira em Rio Maria

Dois homens suspeitos de envolvimento na morte da engenheira Tatiany Reichembach, no município de Rio Maria, foram presos temporariamente pela Polícia Civil, no domingo (14). A ação ocorreu em cumprimento de mandado de prisão contra um dos suspeitos. As investigações continuam em andamento para juntar mais provas sobre a relação dos investigados com o ataque a tiros que resultou na morte da vítima e baleamento do companheiro dela.

A dupla é suspeita de ter realizado o ataque a tiros ao carro em que estavam a engenheira, o companheiro, Luiz Gonzaga, e a filha. Por se tratar de um mandado de prisão temporária, a PC deve manter os suspeitos presos por cerca de 30 dias, período em que as investigações devem apurar outras provas que relacionem os investigados ao crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à PC e aguarda retorno.

Relembre o caso

O ataque a tiros ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. A engenheira, o marido e a filho trafegavam de carro pela BR-155, entre Bannach e Rio Maria. O veículo foi interceptado por homens em uma moto que fizeram vários disparos contra o veículo. Luiz Gonzaga, mesmo ferido, conseguiu dirigir até uma área de grande movimentação da cidade e pediu ajuda. Tatiany chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tinha 33 anos e era de Conceição do Araguaia.

Conforme a PC e a PM, na identificação das vítimas foi apurado que Tatiany e Luiz haviam sido presos por suspeita de tráfico de drogas e liberados dias antes do ataque. Luiz é investigado por um suposto homicídio e havia um mandado de prisão em aberto contra a engenheira civil.