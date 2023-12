Jovem de 18 anos morre durante acidente de moto na estrada de Rio Maria

Um jovem de 18 anos identificado como Gabriel Silva de Andrade morreu durante acidente de moto, na noite da última segunda-feira (11), por volta de 19h, na BR-155, na região de Rio Maria no sul do Pará. Segundo o portal Fato Regional, o jovem estava conduzindo a motocicleta quando colidiu com um caminhão.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e, conforme a apuração do Fato Regional, um amigo da vítima, que estava em outra motocicleta, deu informações importantes à polícia. O amigo de Gabriel, que não teve o nome divulgado, disse que o amigo estava em alta velocidade pela BR-155. Em um determinado momento eles se distanciaram. O amigo alcançou Gabriel depois de alguns minutos e se deparou com o acidente.

Duas pessoas que estariam no caminhão fugiram do local do acidente. Outra informação repassada à polícia é que Gabriel estava passando por momento difícil na vida. Recentemente, a avó dele morreu e ainda passou por um término de relacionamento.

No dia anterior ao acidente, ele postou um vídeo com um rapaz deitado em uma moto e em alta velocidade, seguido de cenas de acidentes com caminhões e motos, acompanhado de uma mensagem mórbida:

“Mesmo que meu final acabe assim… não chore, pois eu estava feliz”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio de Maria. O amigo de Gabriel foi ouvido e a Polícia busca pelos dois homens que teriam sido vistos saindo do local.