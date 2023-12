Mulher morre e homem é baleado após ataque a tiros na BR-155, em Rio Maria

Uma mulher identificada como Tatiany Reichembach Risello, de 33 anos, que seria engenheira civil, morreu após ser baleada durante um ataque a tiros ao veículo em que trafegava com o marido e a filha. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (27), na BR-155, próximo ao município de Rio Maria, sudeste paraense. O marido da vítima fatal, identificado como Luiz Gonzaga de Souza Neto, também foi alvejado, mas foi socorrido com vida. A criança saiu ilesa do ocorrido.

Segundo as informações iniciais, ao menos 10 tiros teriam atingido a lateral, a dianteira e a parte traseira do veículo de passeio de cor branca. O carro onde estavam o casal e a criança estaria em movimento no momento em que o atentado ocorreu. Luiz , que seria o condutor do veículo, ainda conseguiu dirigir até uma área mais movimentada da cidade onde pode receber ajuda de populares, que acionaram o Samu. Tatiany, que seria natural de Conceição do Araguaia, morreu ao dar entrada no hopital. Os executores e a motivação do crime ainda são um mistério.

No momento da chegada da Polícia Militar e Civil, foi constatado que o casal já teria passagem pela justiça por tráfico de drogas e teriam sido liberados há pouco tempo. Além disso, Luiz é investigado por homicídio e Tatiany teria um mandado de prisão em aberto.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Rio Maria trabalham para identificar os envolvidos nos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Tatiany Reichembach Risello, morreu no hospital. O marido sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. A criança não se feriu.