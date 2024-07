Chefe italiano Cláudio Luzi, dono de tradicional restaurante de Belém, morre nesta terça-feira

Morreu, na manhã desta terça-feira (2), o chefe italiano Cláudio Luzi, proprietário do conhecido restaurante Cantina Italiana, em Belém. Ele estava em São Paulo para fazer um tratamento de saúde e teve uma parada cardíaca por volta das 9h. O falecimento foi confirmado por familiares de Cláudio à Redação Integrada de O Liberal. Até o momento, não há informações confirmadas sobre velório e sepultamento.

Agora, a família de Cláudio realizará os procedimentos fúnebres necessários para trasladar o corpo de Cláudio de volta a Belém, como informou Odinéia Silva, viúva de Cláudio, ao Grupo Liberal. “Ele estava em São Paulo para fazer um tratamento de saúde. Ele [Cláudio] já tinha algumas complicações. Tinha cardiopatia e diabetes. O Cláudio estava no hotel quando tudo aconteceu. Ainda conseguiram mandar uma ambulância [para realizar os primeiros socorros]”, relata.

Também de acordo com Odinéia, o dia e horário de velório e sepultamento ainda devem ser definidos após a vinda do corpo de Cláudio para a capital paraense. “Mas, ao chegar os primeiros socorros, ele estava sem vida e não conseguiram [reanimá-lo]. Ele teve parada cardíaca. O corpo ainda está em São Paulo. Iremos fazer o traslado”, afirma, consternada, a viúva do chefe de cozinha.

Luto

Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante Cantina Italiana se manifestou sobre o falecimento de Luzi: "Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso fundador e Chefe Cláudio Luzi, uma figura central na história da culinária Italiana em Belém PA. Cláudio Luzi chegou à cidade em 1984, trazendo consigo as preciosas receitas de família diretamente da Itália. Sua paixão pela culinária italiana e sua dedicação incansável conquistaram o coração de todos que tiveram o privilégio de provar seus pratos".

"Desde a abertura do restaurante, Cláudio Luzi se destacou não apenas pela qualidade excepcional de seus pratos, mas também pelo amor e cuidado com que os preparava. Seu legado é visível em cada detalhe do cardápio. Neste momento de dor, agradecemos por todos os anos de dedicação e amor que o nosso Chefe Cláudio Luzi compartilhou através de sua paixão pela gastronomia", acrescenta o restaurante no comunicado.

Nos comentários da publicação compartilhada nas redes sociais, muitos foram os comentários de clientes e amigos que puderam conhecer conhecer o chef italiano. "Sua memória viverá para sempre em cada prato e experiências vivenciadas por amigos e clientes na Cantina Italiana", finaliza a nota.

Quem era Cláudio Luzzi?

Cláudio Luzi foi proprietário da Cantina Italiana, um dos mais tradicionais restaurantes de Belém. Ele chegou à capital paraense em 1984, para fazer um festival de comida italiana no antigo Iate Clube do Pará. A fama então chegou, num momento em que a variedade de cozinhas disponíveis era muito baixa.