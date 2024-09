Morre jornalista paraense Thaís Belém, aos 28 anos

A jornalista paraense Thaís Belém Rosa Rodrigues, morreu nesta sexta-feira (13), aos 28 anos. Thaís, conhecida por sua atuação no Grupo Liberal, foi apresentadora do programa Libnews e coordenadora do projeto “Eu Repórter”, atualmente chamado “VC Repórter”. A jornalista se afastou de suas atividades profissionais no ano passado para tratar um câncer.

Além de sua trajetória profissional, Thaís também será lembrada por sua fé e dedicação à Comunidade Católica Cristo Alegria, onde deixou um legado de amor pelo catolicismo.

O velório de Thaís está sendo realizado no Memorial Metrópole, localizado na rua Boaventura da Silva, 755, no bairro do Umarizal, em Belém, e seguirá até às 15h desta sexta-feira.