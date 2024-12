População de Belém recebe o novo Mercado de São Brás

O novo Mercado de São Brás foi reinaugurado, no início da noite desta quarta-feira (18) durante cerimônia com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, Valter Correia, da secretaria extraordinária da COP 30, representando o presidente Lula, Carlos Carboni, diretor de coordenação da Itaipu Binacional, investidora de quase R$ 90 milhões no projeto, além de outras autoridades. O espaço já está aberto ao público, mas os locatários e permissionários devem começar a ocupar os estabelecimentos daqui a 45 dias.

O espaço é moderno, com instalações novas, escadas rolantes, elevadores panorâmicos, teto solar e entre outras características. O espaço foi reconstruído com o intuito de valorizar a cultura gastronômica local, mas quem for visitar nos próximos dias vai perceber que os espaços ainda não estão ocupados.

Paulo Uchôa, que é presidente do Instituto Amazônia Azul, Organização Social (OS) vencedora do certame, explica que a primeira etapa foi a entrega do prédio. A próxima etapa é a transferência dos espaços para os locatários e permissionários (feirantes que já ocupavam o mercado antes da reforma).

"A obra estrutural foi entregue agora a customização disso e a adaptação de cada um dos espaços vai correr por conta de cada um dos permissionários e dos locatários, que são os responsáveis em decorar os seus espaços. A maioria dos comerciantes que virão para o espaço de locação pediu entre 30 a 45 dias para que eles possam concluir as suas obras específicas de adaptação", explica Paulo Uchôa.

Satisfação





O prefeito Edmilson Rodrigues cortou a faixa de inauguração ao lado de outras autoridades e durante a coletiva com a imprensa ele falou da satisfação em entregar o mercado totalmente renovado e pronto para que a população de Belém possa desfrutar de mais um ambiente turístico e cultural.

"Antônio Lemos deve estar muito feliz com esse novo espaço. E eu também estou feliz como arquiteto e cidadão de Belém, pois eu cresci nessa fronteira entre São Brás e Guamá. Esse espaço será um grande centro cultural turístico e que vai movimentar a economia", destaca Edmilson Rodrigues.

Investimento

Carlos Carboni, diretor de coordenação da Itaipu Binacional, investidora de quase R$ 90 milhões no projeto, explica que o investimento faz parte das ações preparatórias para a COP 30, que será realizada em 2025.

"Famílias dos empreendedores que vão estar aqui com seus investimentos, para nós, enquanto empresa é extremamente importante, pois somos uma empresa do povo brasileiro. É uma empresa binacional, Brasil e Paraguai, somos o maior gerador de energia limpa do planeta, uma marca conquistada durante esse ano, então, para nós é muito significativo ajudar e investir em Belém e na Amazônia", declara Carlos Carboni.

30 obras em andamento

Valter Correia, da secretaria extraordinária da COP 30, disse que se sente feliz com o resultado desse trabalho. "Eu estive aqui há alguns meses visitando com o prefeito e estava ainda em construção. Em tão pouco tempo esse conjunto de servidores e funcionários que estiveram à frente desse projeto estão entregando uma obra maravilhosa. Não sou também belenense, mas eu tenho orgulho como vocês. Um patrimônio histórico desse começa a construir um novo futuro de Belém", comemora o representante do governo federal.

Valter Correia acrescenta que estão em andamento mais de 30 obras estruturantes, em Belém, junto com a prefeitura e o Governo do Estado do Pará, e ele garante que elas estão todas dentro do cronograma. "É que o prefeito Edmilson é mais rapidinho para entregar as coisas", pontua.

Aprovado





O feirante Daniel Castro de Lima tem um ponto no Mercado de São Brás há 22 anos, ele trabalha com movelaria e diz que está satisfeito e que aprovou o resultado do novo espaço.

"Ficou muito bonito, uma coisa de primeiro mundo. O Mercado de São Braz é um cartão postal de Belém. A gente não tem uma data definida para retornar, está em negociação com a prefeitura e com a empresa que vai administrar, mas já estou ansioso para voltar", conta Daniel Castro.