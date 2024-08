Mercado de São Brás: obras estão mais de 75% concluídas

Como uma das principais obras para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), a ser realizada em Belém, em novembro de 2025, os serviços de requalificação do Mercado de São Brás estão mais de 75% concluídos, conforme um dos engenheiros responsáveis, Vitor Hipólito. Na tarde desta quinta-feira, 22, uma vistoria para acompanhar o progresso da obra foi realizada pela Prefeitura de Belém.

Atualmente, as obras estão concentradas na área externa, na parte traseira do mercado, onde serão instalados um espaço de convivência, o mercado de carnes e parte da feira. A área interna do mercado está praticamente concluída. Toda a estrutura metálica foi montada e agora estão sendo colocados os elevadores e escadas rolantes. O subsolo, que irá abrigar o estacionamento, está 90% concluído.

As obras do Mercado de São Brás foram iniciadas em 2023 e têm investimento da Prefeitura de Belém e do Governo Federal. O projeto do novo mercado foi feito pelo arquiteto Aurélio Meira, que acompanha os trabalhos de perto.

“A satisfação é plena em ver um projeto, feito com muito estudo e trabalho, existindo. E foi um projeto feito para um espaço construído há 125 anos e que será um grande presente para a nossa cidade”, declarou o arquiteto.