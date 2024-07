Mercado de São Brás terá centro de convenções e restaurante panorâmico; conheça o projeto

Uma das revitalizações mais aguardadas de Belém como preparação para a 30ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, é a reforma do Mercado de São Brás, que se iniciou em junho do ano passado e deve ser entregue em setembro. Segundo a Prefeitura de Belém, o andamento da obra já está em 75%, e os serviços estão avançados na área dos restaurantes: a cobertura total do mercado e anexo está 93% concluída, enquanto os blocos de gastronomia, refeição e feira estão prontos, faltando somente a pintura.

O investimento soma quase R$ 119 milhões, recursos da gestão municipal e do governo federal, e a estimativa é de que sejam gerados, com a requalificação do espaço, cerca de 3.500 empregos, entre diretos e indiretos. Já as áreas contempladas com a reforma são o prédio histórico, integrado à Praça Floriano Peixoto e um estacionamento para 200 carros. Com isso, mais de 200 trabalhadores serão beneficiados de forma direta, melhorando o comércio local e atraindo milhares de visitantes diários. A última grande melhoria do Mercado de São Brás ocorreu no início dos anos 2000.

Espaço revitalizado

Espaço terá, entre outras coisas, centro de convenções, restaurante panorâmico e terraço (Mácio Ferreira / Agência Belém)

Com mais de 16 quilômetros quadrados de reforma, o local será um espaço totalmente revitalizado, que se transformará em um complexo de comercialização, fomento à cultura, gastronomia e turismo. O projeto de restauração é de autoria do arquiteto Aurélio Meira, que engloba um espaço com centro de convenções, restaurante panorâmico, terraço, área para as boieiras, feira, elevadores e escadas rolantes, estacionamento com mais de 200 vagas e um boulevard. Também serão pavimentadas 15 vias do bairro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Obras da COP: Duplicação da Bernardo Sayão: veja como vai ficar a obra finalizada]]

A ideia, de acordo com o prefeito Edmilson Rodrigues, é que o espaço seja entregue à população no próximo mês de setembro. Para ele, este será um “grande presente”; a devolução de um dos mais importantes centros de turismo, gastronomia e cultura do Brasil, o Mercado de São Brás. A obra fica por conta da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

Segundo o engenheiro da obra, Leonardo Santos, nos meses de julho e agosto, por ocasião do verão, a equipe vai iniciar a reforma da praça Floriano Peixoto, que fica em frente ao mercado. "Agora o nosso foco para o mês de julho e agosto são principalmente as praças, com pavimentação, urbanismo e paisagismo. A gente tem a praça Floriano Peixoto, a gente tem umas praças que estão localizadas ao lado do mercado e que fazem parte do complexo também”, explicou Leonardo.

O espaço foi criado no início do século XX pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, possui estrutura construída em ferro e mescla elementos do art nouveau - corrente artística que teve seu início na Europa no fim do século XIX - e neoclássico, com detalhes escultóricos também em ferro e azulejos decorativos.

Requalificação do Mercado de São Brás

Investimento: R$ 118.389.146,18

Empregos gerados: 3.500 (500 diretos e 3 mil indiretos)

Andamento da obra: 55% executada

Áreas contempladas: Reforma e revitalização completa do prédio histórico, integrado à Praça Floriano Peixoto e estacionamento para 200 carros

População beneficiada: Mais de 200 trabalhadores de forma direta, o comércio local e milhares de visitantes diários

Fonte: Prefeitura de Belém