Prefeitura de Breves, no Marajó, cancela eventos do aniversário do município

Por causa do recente aumento do número de casos de covid-19 na cidade, a Prefeitura de Breves, no Marajó, cancelou os eventos em comemoração ao 171º aniversário do município, que seriam realizados nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro. Assinado pelo prefeito José Antônio Azevedo Leão, o comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (26).

O prefeito disse que, visando a segurança e o bem-estar de toda a população, e como medida de prevenção ao surgimento de novos casos, a Secretaria Municipal de Saúde constatou que ainda não é possível a realização de eventos com a presença de grande público no aniversário da cidade. E que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue acompanhando os números da pandemia. Foram identificados 86 novos casos nesta semana, com oito internados - dois no hospital regional e seis na UPA. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Seculte), em parceria com as demais secretarias municipais, está adaptando os eventos para o formato de live (transmissão ao vivo). “A prefeitura municipal conta com a compreensão de toda a população brevense, que certamente compartilha com o compromisso de garantir a saúde, a segurança e o bem-estar social de todos”, afirmou o prefeito.