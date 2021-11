Prefeitura de Itaituba anuncia cancelamento do réveillon e do Carnaval

O prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco de Aguiar, também anunciou o cancelamento das festas em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 15 de dezembro, réveillon, além do Carnaval em 2022. O principal motivo do cancelamento é a persistência da pandemia de covid-19 no município, localizado no sudoeste do Pará, afirmou. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24). O município completará 165 anos.

Em uma nota de esclarecimento, a Prefeitura afirmou que, embora os casos estejam controlados e a vacinação tenha avançado bastante, "ainda é temerário" realizar festas públicas onde o controle sobre aglomerações é difícil. E, acrescentou, realizar um evento público em que ocorrerá grande circulação de pessoas pode ser preponderante para que surja um novo foco da variante covid-19.

Ainda segundo o prefeito, já existem relatos de variantes na Europa e Estados Unidos. "Esse é um dado real e não podemos deixar que essa doença assole novamente o nosso país e o nosso município”, disse. “Temos que ter discernimento e coerência em nossas ações. Inclusive há um alerta de uma iminente quarta onda da doença que poderá vir para o Brasil. Sabemos que é vírus tem mutação - ou seja, mesmo vacinados, temos que nos prevenir”, afirmou Clímaco.

Ele informou que os comércios do município voltaram a funcionar. E que a economia “começou a girar” novamente em Itaituba. “Fazer eventos desses portes pode ocasionar exigência de novo lockdown, fechando tudo. Temos que ser cautelosos e pensar na saúde de nossos munícipes e na saúde financeira de nossos comércios. A retomada tem que existir, mas tem que ser de forma consciente”, acrescentou o prefeito.