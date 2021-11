Prefeitura de Belterra cancela réveillon e carnaval 2022

O município de Belterra, localizado a 45 km de Santarém, no oeste do Pará, não terá programação de réveillon e carnaval de 2022, com iniciativa da prefeitura. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (25) após reunião do comitê de crise que avaliou a situação da pandemia no município.

O motivo da decisão, segundo o prefeito da cidade, Jociclélio Castro Macedo (DEM), é o aumento no número dos casos da covid-19 em Belterra, bem como o aumento no município de Santarém.

Belterra faz parte da região metropolitana de Santarém, que também anunciou o cancelamento das festas promovidas pela prefeitura.

“Existe um grande fluxo de pessoas entre as duas cidades todos os dias. O que se faz necessário é tomar as medidas preventivas”, informou.

De acordo com o boletim epidemiológico de Belterra, divulgado nesta segunda-feira, 25 casos positivos para o coronavírus estão em tratamento domiciliar. No momento, não há pacientes internados, nem amostras em análise. Os 15 leitos exclusivos para tratamento da covid-19 existentes no município estão desocupados.

Ainda de acordo com o boletim, 2.104 pessoas testaram positivo para a doença na cidade. Desse total, 2.043 foram recuperados e 47 vieram a óbito.

A prefeitura informou que amanhã será publicado um decreto com novas medidas de enfrentamento à covid-19.