Pessoa com vestes de palha e chocalho assusta moradores em Itaituba; veja o vídeo

Nesta sexta-feira (13), em Itaituba, no sudoeste paraense, diversos vídeos viralizaram nas redes sociais ao mostrar uma pessoa com vestes de palha e chocalho andando pela orla do município. Nas filmagens, não dá para identificar quem está por trás da fantasia e qual a motivação para o ato.

Entretanto, diversos internautas opinaram sobre o que poderia simbolizar a performance e relacionaram com o misticismo da data de hoje (13) e outros acontecimentos históricos. Confira:

"Zambeto são os tradicionais guardiões vodu da noite na religião de "vodun" dos povo "ewe-fongbe" do Benim e do Togo, localizados no Continente Africano. São conhecidos como os "homens da noite". Os zangbetos são estruturas feitas com palha, onde segundo seus praticantes, espíritos selvagens não humanos entram e passam a dançar. Para muitas pessoas, esse culto representa a força da bruxaria que existe na África", explicou um leitor.

Já outras pessoas, relembraram que o dia 13 de maio é a data da assinatura da Lei Áurea e poderia estar representando a abolição dos escravos. "Imagino que seja uma manifestação em relação a cultura Africana, uma forma de homenagem", opinou outra internauta.

