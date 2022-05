Sexta-feira 13 e mercúrio retrógrado: ocasiões inesperadas podem se intensificar? Entenda

Enquanto para alguns a sexta-feira 13 é apenas mais um dia da semana qualquer, para as pessoas mais supersticiosas a data vem carregada do medo irracional de acontecimentos caóticos. Neste ano, a data ainda tem um peso maior, pois o período em que os astros estão passando é marcado pelo mercúrio retrógrado. A crença popular vai muito além e a Psicologia nomeia o comportamento como parascavedecatriafobia. Somente no Brasil, a OMS aponta que 9,3% da população sofre da aversão, também chamada de triscaidecafobia.

Sendo passada por gerações, o temor pela sexta-feira 13 tem sua origem no século XIV. Segundo o antropólogo João Simões, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) — em uma entrevista anterior ao O Liberal — a morte da ordem religiosa conhecida como cavaleiros Templários (que eram vinculados à igreja Católica e lutaram nas Cruzadas) foi o motivo para originar a crença. Na ocasião, o grupo foi considerado ilegal pelo papa Clemente V e Felipe IV, monarca da França, pois o grupo desrespeitavam as tradições da igreja. Uma ordem foi enviada aos soldados do reino e a sexta-feira do dia 13 de outubro de 1307 ficou marcada pela morte brutal dos Templários.

Outra suposta origem do mito trata do Clube dos Treze. São homens se encontrava em reuniões mensais todos os dias 13 para desafiar superstições. Os integrantes do clube passavam por debaixo de escadas, quebravam espelhos e derrubavam vidros de sais.

Apesar de a sexta-feira 13 provocar medo, o astrólogo Rui Paiva esclarece que, de acordo com a astrologia, situações inesperadas não se intensificam ao mesmo tempo em que ocorre o mercúrio retrógrado. “É uma crença popular baseada em fatos históricos. Por isso, para a Astrologia, é apenas mais um dia”, afirma.

Ainda assim, durante esse período astral, é comum lidar com situações inesperadas. Rui alerta para algumas situações que o mercúrio retrógrado pode causar.

“Ele afeta as comunicações que devem passar, em alguns casos, por quedas da rede. Afeta a telefonia, os correios, transportes, estradas e acessos. Aparelhos, por exemplo, podem apresentar defeitos. Entregas de mercadoria podem demorar a chegar e apresentarem defeitos crônicos. Provavelmente quem compra e liga um carro, por exemplo, nesse período, é possível ter de suportar problemas crônicos no veículo ou qualquer aparelho adquirido e ligado pela primeira vez”, diz Rui.

O professor da UFPA ainda relata que as superstições fazem parte da condição humana. "Nós somos seres simbólicos e damos significado ao mundo. Partimos, sempre, de crenças, além de conhecimentos comprovados, para desenvolver nossa capacidade de sobrevivência e adaptação ao resto da natureza. As crenças populares estruturam o imaginário coletivo e social”, observa.

