Por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar? Entenda o significado da data

Pelo menos uma vez ao ano, a sexta-feira 13 aparece no calendário para o terror dos supersticiosos. Para muitos, a data pode não ter muito significado, mas para outros, carrega um dia de muito azar e repleto de más notícias. Pensando na polêmica em torno do tema, o oliberal.com explicou o que significada a sexta-feira 13 e a origem da data, confira.

O que significa a sexta-feira 13?

Em muitas culturas, o número 13 está associado ao azar. Sendo assim, o dia, que também pode ser ligado às histórias mitológicas e religiosas, seria uma data que carrega uma energia negativa e repleta má sorte. Apesar dessa crença, para muitos numerologistas, o número não está relacionado com a sorte, mas sim a chance de recomeço.

Sexta-feira 13 marcada no calendário. (Foto: Reprodução)

Qual a origem da sexta-feira 13?

Embora a origem oficial da superstição seja desconhecida, existem algumas histórias que giram em torno da data. Uma delas é ligada ao cristianismo, que aponta que na última ceia, Jesus teria se reunido com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas à mesa. Entre eles, estava Judas, o seu traidor. Jesus morreu no dia seguinte, em uma sexta-feira. A tradição cristã ainda une a morte do líder em uma sexta-feira com o fato do número 13 ser a marca da besta, do anticristo, no livro do Apocalipse. Outra linha cristã também destaca que Adão e Eva teriam comido o "fruto proibido" em uma sexta-feira.

Origem na mitologia

Outra possibilidade surgida acerca do tema é a relação com à mitologia. Segundo a história nórdica, o Deus Odin teria realizado um banquete com 12 divindades. Loki, Deus da discórdia e do fogo, não havia sido convidado para a reunião e, ao ficar sabendo, armou uma confusão que terminou na morte de um dos convidados.

Loki e Odin dos quadrinhos. (Foto: Reprodução)

Origem histórica

Outra explicação, associada à monarquia francesa, aponta que o rei Felipe IV sentiu seu poder ameaçado pela influência exercida pela igreja e, para tentar contornar a situação, tentou aliar-se à ordem religiosa dos Cavaleiros Templários, mas foi recusado. Com raiva, ele teria ordenado a perseguição dos Templários no dia 13 de outubro, uma sexta-feira.

Gato preto e sexta-feira 13

Ilustração imaginária das bruxas. (Foto: Getty Images via BBC)

A superstição em torno do gato preto vem de longa data. Na idade média, acreditava-se que os animais, por possuírem hábitos noturnos, eram bruxas transformadas em gatos. Por isso, existe a superstição que, ao cruzar com um gato preto, algo ruim irá acontecer. No século XV, o Papa Inocêncio VII chegou a incluir o felino na lista de seres hereges perseguidos pela Inquisição. No entanto, em outras culturas, os gatos pretos são venerados, pois são considerados invocadores de grande sorte.

