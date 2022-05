Sexta-feira 13: veja 7 superstições ligadas à data

Para os supersticiosos, sexta-feira 13 é um dia que requer muitos cuidados e precauções. Muitas são as origens dos mitos e crenças em torno da data. Seja por motivações religiosas, tradições populares ou folclore, a sexta-feira 13 é sempre um dia atípico.

Veja sete superstições relacionadas à sexta-feira 13 (menos a dos gatinho pretos, pois eles só trazem amor!)

Algumas crenças defendem que os lados direito e esquerdo simbolizam o bem e o mal, respectivamente. Por isso, ao acordar, algumas pessoas preocupam-se em colocar primeiro o pé direito no chão, priorizam o calçado direito na hora de calçar e entram nos lugares pisando primeiro com o pé direito.

2. Quebrar espelho

Quebrar o espelho pode atrair sete anos de azar, segundo algumas crenças populares Olhar em um espelho quebrado pode, ainda, representar má sorte. Especialmente na sexta-feira 13, é aconselhado que eles estejam cobertos por um tecido, isso porque, de acordo com os místicos, a morte poderia ser vista no reflexo do espelho.

3. Não passar debaixo de escadas

"A escada é um símbolo de subida, de acesso social, de elevação. Passar por debaixo dela, de acordo com os supersticiosos, pode representar a renúncia a isso e distanciar do que faz crescer, atraindo azar.

4.Não abrir guarda-chuva em lugares fechados

Andar com o guarda-chuva aberto em alguns lugares atrai má sorte, dizem os antigos.

5. Não servir refeições para 13 pessoas

O número 13, para os místicos, lembra a quantidade de pessoas que estavam com Jesus na última ceia, sendo Judas, o traidor, o último a chegar. Dessa forma, a recomendação é que as refeições sejam servidas para 12 ou 14 pessoas para evitar traições.



6. Bater na madeira três vezes

Não se sabe a origem deste gesto, mas algumas pessoas têm o costume de bater na madeira três vezes para espantar o azar. Uma das teorias remetem a madeira ao material com o qual foi feita a cruz em que Jesus foi crucificado, assim tocar na madeira é um meio de invocar a proteção de Deus."



7. Não deixar o pente ou a escova cair

Outro costume nesse dia é evitar que a escova ou pente caia enquanto se arruma o cabelo. Isso pode ser um sinal de aborrecimento em qualquer dia do ano, então, em uma sexta-feira 13, é melhor ter mais cautela para que isso não aconteça.



*Com Brasil Escola