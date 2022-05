Sexta-feira 13: veja o que diz a numerologia e o tarot ‘13’; azar ou não

A sexta-feira 13 traz muitos significados no mundo. Para uns, o dia pode ser carregado de situações de azar e para outros, uma data a ser vibrada trazendo, inclusive, sorte. São várias as explicações a partir da religião, acontecimentos pessoais ou fatos históricos, mas há quem acredite também nos números. Confira as explicações.

Por que a sexta-feira 13 está associada a algo ruim?

São vários os fatos que podem tantar a carga negativa que a data pode trazer. Para os cristãos, está ligada a cena da última ceia. São treze pessoas ao redor da mesa, a contar com Jesus Cristo e os 12 discípulos. O 13º simbólico seria Judas Iscariotes, o traidor. Por outro lado, aos romanos, a simbologia do número 13 está ligada à morte e azar. Seria uma transgressão da plenitude.

Aqui no Brasil, em uma sexta-feira - 13 de dezembro de 1968 – o país iniciou o movimento AI-5, de perseguição política, censura, opressão e mortes. E no mundo, a tão aguardada Apollo 13 foi lançada às 13h 13 min e sofre acidente em 13 de abril. Mas diferente de outros ensaios, a tripulação teve a sorte de voltar viva para a Terra.

O que significa o ‘13’ na numerologia?

Na numerologia, o número pode ser interpretado de duas formas. Os números 1 e 3, por exemplo, indicam liberdade, otimismo e alegria. Enquanto 4, (somatória dos algoritmos 1+3=4) exige determinação, organização, foco no futuro e perseverança.

O que significa o ‘13’ para o Tarot?

Outro exemplo é o Tarot. A carta 13 é a da “Morte”, que significa encerramento de ciclos, saída da zona de conforto e mudanças à vista.

Afinal, 13 traz sorte ou azar?

O simbolismo do número 13 é forte e exige - por meio da Numerologia e do Tarot - entendimento e confiança no futuro. É necessário arriscar, traçar novos rumos e reestruturar a vida.