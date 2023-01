Pará já soma 12 mortes por afogamentos em janeiro de 2023

O Pará registrou 12 mortes por afogamento em janeiro de 2023, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Em 2022, durante o mesmo mês, o Estado contabilizou 17 ocorrências. Já o registro total do último ano foi de 231 afogamentos. Entre as mortes por afogamento deste ano está a do adolescente Arthur Fonseca Gonçalves, de 13 anos, que morreu após se afogar na praia do Atalaia, em Salinas, no último sábado (28).

O velório e sepultamento de Arthur, que se afogou na praia do Atalaia, ocorreram na segunda-feira (30), respectivamente na Igreja Missionária, na avenida Vinícius de Moraes, 15, Promissão II, e no Cemitério São Francisco de Assis, em Paragominas, no sudeste do Pará. As autoridades localizaram o corpo de Arthur a quase 4 quilômetros de onde o afogamento aconteceu.

Acerca do afogamento do adolescente, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Salinópolis e que segue com diligências para apurar o ocorrido. Já a Polícia Científica do Pará repassou que a equipe do Núcleo Avançado de Bragança fez a remoção do corpo por volta das 17h30 da tarde de ontem (29). O corpo foi levado ao Núcleo Avançado de Paragominas, onde foi liberado aos familiares na manhã desta segunda-feira (30).

O local onde o Arthur morreu é considerado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) como um dos mais perigosos do Pará. Além do "Atalaia", as praias "Marahú", "Paraíso" e "Carananduba", em Mosqueiro, "Vai Quem Quer", em Cotijuba, e "Praia do Farol", em Outeiro - todas em distritos de Belém -, também aparecem na lista. O motivo é que a presença de “valões” formados dentro das praias acabam causando acidentes que podem ser fatais.

Segundo o CBMPA, a combinação da maré alta e forte maresia faz com que os banhistas sejam arrastados para esse buracos, podendo ocasionar acidentes fatais.

Tragédia em Salinas

Arthur tomava banho com a mãe dele quando tudo ocorreu. A mulher também acabou se afogando ao tentar encontrar o filho e foi socorrida por salva-vidas de plantão no local. As buscas pelo adolescente tiveram início, mobilizando órgãos de Segurança Pública, tanto por terra como por ar. O corpo do adolescente foi encontrado por equipes de buscas do CBMPA, por volta das 17h15 de domingo. Imagens feitas a partir de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) indicam o momento do resgate do corpo de Arthur, o qual foi transportado em um bote inflável.

Recomendações a serem adotadas nas praias: