Pará: fortes chuvas interditam a BR-155 na manhã desta quinta-feira (27/2)

A BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste do Pará, amanheceu interditada devido às fortes chuvas registradas nesta quinta-feira (27/2). Na última quinta-feira (20/2), uma cratera tinha sido aberta na via, também por causa do temporal que atingiu a região.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a análise dos técnicos da autarquia sobre o episódio registrado na semana passada apontou que o bueiro no trecho não deu vazão para o volume de água causando o rompimento da pista.

VEJA MAIS

“Para solucionar o problema definitivamente o corpo técnico do Departamento decretou emergência e está analisando qual a melhor solução de engenharia para a recomposição do pavimento. Contudo, é necessário aguardar a água baixar para dar continuidade aos estudos”, informou o Dnit em nota.

No domingo (23/2), as equipes de manutenção da BR-155 implantaram um desvio lateral à rodovia, liberando o tráfego neste ponto. Um vídeo divulgado pela página Gazeta Carajás mostra que, nesta quinta-feira (27/2), um grande fluxo de água invadiu a rodovia perto de um posto de gasolina.

Para ajudar os condutores que precisam passar pela BR-155, o Dnit sugeriu rotas alternativas. Confira:

Rota 01: De Eldorado a Xinguara

- No km 180 da BR-155/PA, seguir pela PA-160 por 46,1 quilômetros até Canaã dos Carajás; seguir pela via vicinal por 68,8 quilômetros, passando pela vila Jussara, indo até Xinguarinha; na interseção com a PA-279, seguir por 9,9 quilômetros até Xinguara (PA).

Rota 02: De Xinguara a Eldorado

Entrar na principal de Xinguara, percorrer 9,9 quilômetros até Xinguarinha, pela PA-279; seguir pela via vicinal por 68,8 quilômetros, passando pela vila Jussara, indo até Canaã dos Carajás; na interseção com a PA-160, percorrer 46,10 quilômetros até a interseção com a BR-155/PA no km 180.